Võ sĩ Việt Nam giành quyền dự giải Muay danh giá thế giới One Championship

Tâm điểm của ngày thi đấu hôm qua là hai trận chung kết vòng đấu tuyển chọn tại Việt Nam "Road to One" (đường đến One Championship), thuộc các hạng cân straw-weight (57kg nam) và flyweight (61kg nam).

Các trận chung kết diễn ra rất gay cấn (Ảnh: K.N).

Ở chung kết hạng cân straw-weight, Huỳnh Hoàng Phi đối đầu với Huỳnh Văn Tuấn. Hai võ sĩ này, một người có thế mạnh về đòn đánh tay, một người có thế mạnh về đòn đá chân. Vì thế, trận đấu rất sôi nổi.

Dù có một phút cuối cùng gần như áp đảo thế trận, nhưng Huỳnh Văn Tuấn đã không thể lật ngược tình thế, khi hai hiệp trước đó Huỳnh Hoàng Phi đã chiếm ưu thế. Từ đó, Huỳnh Hoàng Phi giành chiến thắng chung cuộc, giành quyền lọt vào One Championship.

Trong khi đó, ở hạng flyweight, Trương Cao Minh Phát đối đầu với võ sĩ người Morocco Walid Sakhraji (có biệt danh "The Red Lion", sư tử đỏ). Sau cùng, võ sĩ người Morocco có chiến thắng sát nút võ sĩ của Việt Nam, khiến người hâm mộ trong nước không khỏi tiếc nuối.

Với hai võ sĩ chiến thắng trong đêm chung kết vòng đấu tuyển chọn tại Việt Nam "Road to One" là Huỳnh Hoàng Phi và Walid Sakhraji, họ nhận được hợp đồng thi đấu tại One Championship trị giá 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng)/người.

One Championship là hệ thống các giải Muay chuyên nghiệp danh giá hàng đầu thế giới. Các võ sĩ trong môn Muay đều muốn tham dự hệ thống giải đấu này.