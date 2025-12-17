Võ sĩ Thái Lan bất ngờ tố mất HCV SEA Games 33 vì nghi bị dàn xếp tỷ số

"Thông thường tôi không hay lên tiếng, nhưng hôm nay tôi phải trút bầu tâm sự. Tôi đang nói thật lòng về những gì mình đã nghe tận tai.

Tôi đã tập luyện chăm chỉ, nhịn ăn hàng tháng trời, chưa từng bỏ lỡ một ngày tập luyện nào, nhưng rồi kết quả là thất vọng", tờ Thairath dẫn lời võ sĩ Phetsuphan Luknongpantao vào hôm qua (16/12) khi võ sĩ người Thái Lan lên tiếng tố cáo trận đấu của anh bị dàn xếp tỷ số từ trước để giúp võ sĩ người Malaysia giành HCV SEA Games 33.

Võ sĩ Muay Thai, Phetsuphan Luknongpantao tố cáo trận đấu của anh bị dàn xếp kết quả từ trước khiến anh lỡ cơ hội tranh HCV SEA Games 33 (Ảnh: Thairath).

Tại vòng bán kết Muay Thái hạng cân 51kg nam SEA Games 33 hôm 16/12, Phetsuphan Luknongpantao bất ngờ để thua điểm 28-29 trước võ sĩ người Philippines LJ Rafael Yasey, bỏ lỡ cơ hội tranh HCV.

Tuy nhiên, Phetsuphan khẳng định trước khi trận bán kết bắt đầu, anh đã được thông tin kết quả trận đấu đã được dàn xếp từ trước và thực tế diễn ra sau đó đúng như kịch bản khi anh dù thi đấu tốt hơn nhưng vẫn bị chấm điểm thấp hơn võ sĩ người Philippines và thua điểm chung cuộc.

Theo tố cáo của Phetsuphan, người đứng ra dàn xếp kết quả trận đấu là một huấn luyện viên người Malaysia để võ sĩ của nước này giành HCV.

"HLV người Malaysia (tên viết tắt của huấn luyện viên này là Ch.) nói rằng kết quả trận đấu sẽ được dàn xếp từ trước, lúc đó tôi đang ở nhà hàng với bạn bè. Ông ấy dường như đã từng huấn luyện các võ sĩ ở Thái Lan trước đây. Ông ấy thân thiết với tất cả mọi người bên phía Thái Lan, từ các HLV đến các VĐV Thái Lan.

Ông ấy nói sẽ dàn xếp trận đấu của tôi để Malaysia giành chức vô địch, khiến tôi phải thua một võ sĩ ở một quốc gia khác và không thể vào chung kết gặp Malaysia, đội được miễn thi đấu vòng đầu.

Ông ấy bảo tôi cứ thi đấu hết sức mình. Lúc đầu, tôi không tin ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy đang nói đùa, nên tôi không lo lắng. Bạn bè tôi đi cùng cũng vậy, họ không nghĩ đó là sự thật", Phetsuphan chia sẻ với tờ Thairath.

Tối qua (16/12), Phetsuphan cũng đã chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội đồng thời tuyên bố sẽ rời khỏi đội tuyển quốc gia Thái Lan sau SEA Games 33.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Tôi đã gặp phải vận rủi. Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ cho kỳ SEA Games mà tôi nghĩ sẽ là lần cuối cùng của mình, nhưng cuối cùng, những nỗ lực của tôi đã trở nên vô ích.

Tôi sẽ rút khỏi đội tuyển quốc gia. Tôi sẽ chuyển sang thi đấu Muay Thái chuyên nghiệp. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ thể thao Thái Lan vì đã không đạt được kết quả như mong muốn. Tôi đã cố gắng hết sức mình", Phetsuphan bày tỏ.