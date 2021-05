Vì sao Chelsea nhanh chóng "tháo chạy" khỏi European Super League?

Dân trí Cùng với Man City, CLB Chelsea đã nhanh chóng "tháo chạy" khỏi siêu giải đấu European Super League chỉ trong vòng chưa đầy 56 giờ tham gia.

Ngay trong sáng 21/4, lần lượt Man City, Chelsea rồi đến các CLB còn lại trong nhóm "Big Six" ở Premier League đều tuyên bố rút lui khỏi giải đấu European Super League - giải đấu mà họ cùng với 6 CLB khác ở Ý và Tây Ban Nha thành lập vào tối 18/4.

Về lý do Chelsea nằm trong số CLB rút lui sớm nhất khỏi siêu giải đấu mới này, tờ The Guardian tiết lộ Chelsea có những lý do hết sức hợp lý và đáng suy ngẫm để tháo chạy. Nhà báo Sean Ingle trích dẫn từ một nguồn tin giấu tên cho biết các quan chức Chelsea đã nhận được một cảnh báo có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng tới tương lai của đội bóng.

Chelsea Pitch Owners dọa sẽ chấm dứt cho thuê sân Stamford Bridge cũng như tước quyền sở hữu tên CLB Chelsea khiến tỷ phú Abramovich phải tháo chạy European Super League

Đó là việc tổ chức Chelsea Pitch Owners (CPO) định tổ chức một cuộc họp trong ngày mai (22/4) để xem xét việc chấm dứt cho thuê sân Stamford Bridge với Chelsea. SVĐ này không được Chelsea sở hữu mà thuộc về CPO, một tổ chức phi lợi nhuận với thành viên là các fan của Chelsea và CLB này chỉ thuê sân.

Không chỉ cho thuê sân, CPO còn nắm luôn cả quyền sở hữu tên CLB bóng đá (Chelsea Football Club Ltd). Chelsea đã suýt mất Stamford Bridge vào thập kỷ 1990 do nợ nần nên chủ tịch khi đó là Ken Bates đã lập ra CPO để dùng tổ chức này mua lại khu đất chứa sân vận động khi bên chủ đất bị phá sản. Chelsea thuê sân Stamford Bridge trên phần đất này và chỉ được phép gọi mình là CLB Chelsea nếu thi đấu ở đây.

Hơn 10 năm trước, tỷ phú Roman Abramovich đã tìm cách mua lại quyền sở hữu CPO với mục đích di chuyển CLB tới một sân vận động mới xây trên khu đất gần khu vực nhà máy điện Battersea thuộc bờ nam sông Thames. Tuy nhiên Abramovich không đạt được điều kiện đủ 75% số thành viên tổ chức chấp thuận bán, do đó CPO vẫn đang nắm quyền sở hữu sân lẫn tên của CLB Chelsea.

Nói cách khác, CPO định họp vào ngày 22/4 tới để bàn về khả năng tống cổ Chelsea khỏi sân Stamford Bridge lẫn tước luôn tên của CLB.

CĐV Chelsea xuống đường phản đối CLB Chelsea tham gia Euripean Super League

Làn sóng biểu tình dữ dội buộc tỷ phú Abramovich "quay đầu" rời khỏi European Super League

Không chỉ CPO đe dọa, mà hàng nghìn CĐV của Chelsea cũng đã xuống đường để phản đối "The Blues" tham gia siêu giải đấu European Super League. Trận đấu giữa Chelsea với Brighton vào tối qua cũng đã muộn hơn 15 phút khi CĐV đội bóng chặn đường để phản đối đội bóng.

Trước mối đe dọa đến từ nhiều phía, tỷ phú Roman Abramovich buộc phải nhượng bộ và nhanh chóng rút chạy khỏi European Super League.

Sông Lam