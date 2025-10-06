VFF ra mắt ứng dụng đưa tuyển Việt Nam đến gần hơn với người hâm mộ

Ngày 6/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hợp tác với Fanzeal International cho ra mắt VFF App - Nền tảng số tích hợp ba trụ cột: tầm nhìn quốc gia, công nghệ toàn cầu và trải nghiệm người hâm mộ.

Để biến mục tiêu đó thành hiện thực, VFF đã hợp tác với một đối tác công nghệ có kinh nghiệm toàn cầu - Fanzeal International nhằm hiện thực hoá những trải nghiệm số cho đông đảo người hâm mộ tại Việt Nam.

"Fanzeal tự hào hợp tác với Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho ứng dụng VFF. Chúng tôi mang đến kinh nghiệm dày dặn từ châu Âu và chuyên môn toàn cầu để đóng góp cho hoạt động bóng đá Việt Nam.

Cùng với VFF, chúng tôi đã xây dựng một "ngôi nhà kỹ thuật số" mới cho người hâm mộ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, giúp kết nối và phát triển tốt hơn", ông Samuel Arnald - Tổng Giám đốc Fanzeal International, ông Samuel Arnald cho hay.

Ông Oscar Staffas Edstrom, Trưởng bộ phận thương mại và xúc tiến, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam (Ảnh: VFF).

Về phần mình, đại diện Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, ông Oscar Staffas Edstrom nhấn mạnh sự hợp tác giữa Fanzeal và VFF là minh chứng cho mối quan hệ ngày càng mở rộng giữa Việt Nam và Thụy Điển, đồng thời kỳ vọng sáng kiến này sẽ đưa trải nghiệm bóng đá của người hâm mộ Việt Nam lên một tầm cao mới.

Lễ ra mắt cũng ghi dấu bằng nghi thức kích hoạt ứng dụng trên màn hình LED với sự tham gia của lãnh đạo VFF, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Đại sứ quán Thụy Điển, Fanzeal International và các đối tác. Nhân dịp này, VFF và Đại sứ quán Thụy Điển đã trao tặng áo thi đấu của đội tuyển quốc gia như một biểu tượng của tình hữu nghị và hợp tác.

Ông Samuel Arnald, Tổng Giám đốc Fanzeal International (Ảnh: VFF).

Với AFF App, người hâm mộ có thể đăng ký trở thành thành viên chính thức của cộng đồng VFF; mở khóa những trải nghiệm cá nhân hóa; được ưu tiên tham gia các sự kiện đặc biệt; tin tức tức thời và nội dung độc quyền; cơ chế điểm thưởng tích lũy đổi voucher, quà tặng, ưu đãi từ nhà tài trợ...

Ngoài ra, ứng dụng này còn có nhiều mục khác như bình chọn - bình chọn "Cầu thủ hay nhất" theo thời gian thực trong trận đấu; mini-games - nhiệm vụ hằng ngày và hằng tuần để tích điểm đổi phần thưởng.