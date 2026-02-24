Văn Hậu ghi bàn trong ngày CLB Công an Hà Nội thắng CLB Thanh Hoá

Sau khi hết mục tiêu ở đấu trường châu Á, CLB Công an Hà Nội tập trung cho cuộc đua ngôi vương V-League mùa này khi làm khách trên sân của Thanh Hoá ở trận đá bù vòng 10.

Đoàn quân của HLV Mano Polking nhập cuộc tự tin và gây sức ép lớn về phía khung thành đội chủ nhà ngay khi trọng tài thổi còi khai cuộc. Ngay phút thứ 7, Đình Bắc suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số khi dứt điểm nhanh từ pha phá bóng ngoài vòng cấm của thủ môn Xuân Hoàng nhưng bóng đi cao so với khung thành một cách đáng tiếc.

Văn Hậu ghi bàn ở trận đấu CLB Công an Hà Nội thắng Thanh Hóa (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Liên tục nhiều tình huống tấn công được các cầu thủ CLB Công an Hà Nội tạo ra sau đó, nhưng đội chủ nhà bất ngờ dội "gáo nước lạnh" với bàn mở tỷ số trước đội khách.

Đó là tình huống mà Đình Bắc có đường chuyền về bất cẩn tạo điều kiện cho tiền đạo Damoth có bóng và dễ dàng đánh bại thủ môn Nguyễn Filip trong pha đối mặt.

Bị thủng lưới trước, các cầu thủ CLB Công an Hà Nội vẫn chơi bình tĩnh để tìm kiếm bàn gỡ hoà. Phút 36, thủ thành Xuân Hoàng có pha bay người cứu thua xuất sắc sau tình huống đánh đầu rất căng của Alan trong vòng cấm. Tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thế trận tiếp tục nghiêng về phía đội khách và họ sớm có được bàn gỡ hoà nhờ được hưởng một quả phạt đền ở phút 54, sau tình huống Văn Lợi để bóng chạm tay trong vòng cấm từ pha dứt điểm của Alan. Trên chấm 11m, Alan dễ dàng đánh bại thủ thành Xuân Hoàng để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phút 66, Đoàn Văn Hậu cướp bóng từ khu vực giữa sân và anh nhận thấy thủ thành Xuân Hoàng rời khung thành khá xa nên quyết định dứt điểm nhanh, bóng đi căng khiến thủ thành của đội chủ nhà không kịp lui về cản phá. Đoàn quân của HLV Mano Polking lần đầu tiên vượt lên dẫn trước 2-1.

Bị dẫn bàn, đội chủ nhà buộc phải dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hoà, tạo điều kiện cho CLB Công an Hà Nội thực hiện các pha phản công nhanh.

Phút 80, Quang Hải bứt tốc nhận đường chuyền của đồng đội trước khi căng ngang thuận lợi cho Alan dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm và giúp đội nhà vượt lên dẫn trước hai bàn.

Trong những phút còn lại, CLB Thanh Hoá bế tắc trong việc triển khai tấn công và chấp nhận thất bại 1-3 trước CLB Công an Hà Nội. Chiến thắng này giúp CLB Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu LPBank V-League 2025-2026 với 32 điểm sau 13 vòng đấu nhưng vẫn thi đấu ít hơn một trận.

Trong khi đó trận thua này khiến CLB Thanh Hoá dậm chân ở vị trí thứ 12 với 12 điểm và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Đội hình xuất phát:

Thanh Hoá: Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Bá Tiến, Odilzhon Alisherovich, Văn Lợi, Quốc Phương, Ngọc Hà, Xuân Hưng, Damoth Thongkhamsavath, Văn Tùng, Ngọc Mỹ

CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Pedant Quang Vinh, Việt Anh, Đình Trọng, Mauk, Thành Long, Đình Bắc, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đô, Alan