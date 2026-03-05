Vận đen đeo bám Đình Bắc và nỗi lo của tuyển Việt Nam

Đình Bắc là một trong những cái tên đáng chú ý ở giải U23 châu Á. Tiền đạo của U23 Việt Nam đã làm được điều mà nhiều đàn anh chưa thể chạm tới, đó là giành Vua phá lưới ở giải đấu cấp độ châu Á.

Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là sau cấp độ U23, Đình Bắc và các đồng đội sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp ra sao? Đó mới là điều đáng bàn.

Đình Bắc vẫn chưa tìm được cú hích sau thành công ở giải U23 châu Á (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Cho tới thời điểm này, mọi thứ không diễn ra suôn sẻ với Đình Bắc. Mặc dù HLV Mano Polking liên tục trao cơ hội cho tiền đạo số 1 của U23 Việt Nam nhưng anh vẫn chưa thể ghi bàn nào kể từ sau khi trở về từ giải U23 châu Á. Thậm chí, khi V-League đã trôi qua hơn nửa chặng đường, Đình Bắc vẫn chưa một lần ghi danh lên bảng tỷ số.

Cũng cần phải nói về vận đen đang đeo bám Đình Bắc. Tính ra, tiền đạo này đã “mất oan” 3 bàn thắng vì những lý do khác nhau. Trong trận đấu với Ninh Bình ở vòng 12 V-League (trận đầu tiên của Đình Bắc sau giải U23 châu Á), tiền đạo người Nghệ An đã đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng bị trọng tài từ chối bàn thắng vì một đồng đội rơi vào thế việt vị.

Tới trận lượt đi gặp Tampines Rovers ở vòng 1/8 cúp C2 châu Á, Đình Bắc đã được trọng tài công nhận bàn thắng nhưng điều đáng tiếc là sau đó CLB Công an Hà Nội lại bị xử thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Điều đó khiến bàn thắng của Đình Bắc bị hủy bỏ.

Tới trận lượt về gặp Tampines Rovers, Đình Bắc cũng được ăn mừng nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng sau khi tham khảo VAR vì đồng đội phạm lỗi trước đó.

Hay như tới trận gặp CLB Hoàng Anh Gia Lai cuối tuần trước, tiền đạo người Nghệ An lại bị cột dọc từ chối bàn thắng đẹp mắt.

Đình Bắc vẫn chưa thể ghi bàn cho CLB Công an Hà Nội mùa này (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Những ví dụ trên có thể là hình ảnh tiêu biểu cho sự “vô duyên kỳ lạ” của Đình Bắc ở mùa giải này. Tuy nhiên, nó cũng phần nào phản ánh về những khó khăn của tiền đạo 22 tuổi sau khi trở lại từ “hào quang U23”.

Sau khi bước ra lứa trẻ, Đình Bắc sẽ phải đối diện với sự khắc nghiệt khi phải cạnh tranh vị trí ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Ở đó, anh phải tranh tài ở những sân khấu lớn hơn, chạm trán với những đối thủ mạnh hơn, thay vì những giải đấu trẻ.

Sự khát khao của Đình Bắc là điều không thể phủ nhận nhưng những khó khăn mà anh phải đối diện cũng là thật. Thực tế, trong những năm qua, Đình Bắc chưa bao giờ thực sự nổi bật ở đấu trường V-League. Hiệu suất ghi bàn của tiền đạo 22 tuổi ở giải đấu số một Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn.

Trong 3 mùa giải gần nhất, Đình Bắc chỉ ghi 3 bàn sau 39 trận ra sân ở V-League. Điều đó có nghĩa rằng, anh mất tới 13 trận mới có một lần ghi danh lên bảng tỷ số.

Nếu muốn vươn lên, Đình Bắc cần phải vượt qua thử thách khắc nghiệt, để tiếp tục khẳng định mình. Đội tuyển Việt Nam cần tốc độ, khả năng càn lướt và dứt điểm tốt của Đình Bắc để làm mới hàng công.

Thực tế, không chỉ riêng câu chuyện của Đình Bắc, các chân sút nội cũng đang gặp vấn đề ở V-League. Trong top 20 chân sút tốt nhất mùa này, chỉ có hai cầu thủ bản địa Việt Nam lọt vào danh sách là Hoàng Đức (Ninh Bình, 6 bàn) và Tiến Linh (CATPHCM, 3 bàn). Nên nhớ, người dẫn đầu danh sách Vua phá lưới là Alan đã có tới 13 pha lập công.

Nói vậy để thấy, Đình Bắc có thể là “đốm sáng” ở giải U23 châu Á nhưng về cơ bản, hàng công của tuyển Việt Nam vẫn gặp khó và cần nhiều cú hích chất lượng hơn nữa, đặc biệt là từ V-League, nơi các chân sút ngoại đang chiếm ưu thế.