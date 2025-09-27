V-League 2025-26: “Robot đại chiến” - Câu chuyện bản sắc và công nghệ

Tại đoạn phim ngắn (Promo) giới thiệu mùa giải vừa công bố, giải đấu được liên tưởng như một cuộc đại chiến không gian với hình ảnh của 14 đội bóng – 14 Robot được khắc họa theo cách độc đáo, sáng tạo kỳ vọng về một mùa giải cực kỳ sôi động và cuốn hút…

V-League tiếp tục cho thấy những sự đổi mới đáng ghi nhận trong công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh giải đấu trong nhiều năm trở lại đây. Đoạn phim giới thiệu mùa giải mới liên tục được thay đổi phong cách, ý tưởng thực hiện, qua đó tạo sức cuốn hút và lan tỏa hình ảnh cho giải đấu. Tại Promo mùa giải 2025/26, tạo hình của 14 đội bóng tham dự LPBank V-League 2025-26 được tiếp cận theo phong cách hoàn toàn mới, mang hơi hướng của thời đại 4.0 khi xây dựng hình ảnh “Robot đại chiến không gian”. Mỗi CLB mang một tạo hình riêng biệt đầy mạnh mẽ, cá tính nhưng vẫn chứa đựng những giá trị bản sắc văn hóa đặc trưng của từng địa phương, từng đội bóng.

Dựa trên ý tưởng như một thước phim hành động khoa học viễn tưởng, cuộc đua tranh giữa các đội bóng – cuộc chiến không gian của các Robot đã được khắc họa rõ nét. Bên cạnh âm thanh, hình ảnh khắc họa hiện đại, những nét đặc trưng văn hóa vùng miền, bản sắc địa phương hay cá tính của các đội bóng đã được khắc họa trong từng tạo hình Robot. Mỗi nhân vật Robot đi cùng với một hình ảnh cầu thủ đại diện cho đội bóng, vừa thể hiện sức mạnh, bản lĩnh hướng tới tương lai, vừa nhấn mạnh yếu tố con người vẫn là yếu tố then chốt – nơi tài năng làm chủ công nghệ.

Có thể khẳng định, Promo V-League 2025-26 là một bước đột phá trong cách tiếp cận và xây dựng hình ảnh. Mỗi phân đoạn về các CLB dưới tạo hình Robot không chỉ mang đến câu chuyện hấp dẫn, mà còn là sự hòa quyện giữa công nghệ hiện đại hướng đến tương lai và việc tôn vinh các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa cội nguồn.

Một chi tiết thú vị khác trong Promo mùa giải năm nay là việc sắp xếp thứ tự xuất hiện các CLB. Thông thường, BTC lựa chọn một trong hai cách: thứ tự bảng chữ cái hoặc theo xếp hạng ở mùa giải trước. Tuy nhiên tại Promo năm nay, ngoài đội đương kim vô địch là CLB TXNĐ xuất hiện đầu tiên, BTC đã quyết định để các đội bóng lần lượt xuất hiện không theo quy luật. Promo có 2 phần gồm nhạc và hình. Chúng độc lập nhưng có liên kết chặt chẽ. Phần hình ảnh, dù tốn nhiều thời gian xây dựng, nhưng cơ bản dựa trên những chất liệu có sẵn. Phần âm nhạc, được sản xuất công phu hơn, phụ thuộc rất nhiều vào tính sáng tạo. Việc sắp xếp thứ tự các đội bóng không theo quy luật, thực tế là để phù hợp với nhịp điệu của bản nhạc hơn, đảm bảo tính hợp lý về mặt nội dung. Từ đó đem đến cảm xúc trải nghiệm tốt hơn cho người xem.

Nhìn chung, ngoài tính sáng tạo theo hướng mới lạ đã làm được trong những năm gần đây, BTC cho thấy mục tiêu rõ ràng hơn trong việc hướng đến tệp khách hàng – người xem trẻ tuổi hơn bằng việc lựa chọn ý tưởng và dàn dựng nội dung bắt nhịp với các xu hướng hiện đại, đồng thời vẫn giữ nguyên và tôn vinh những giá trị bản sắc truyền thống của từng CLB, địa phương.

Điểm lại những Robot được khắc họa theo từng đội bóng:

Thép Xanh Nam Định: Xuất hiện đầu tiên trong Promo của mùa giải là đội bóng đương kim vô địch – CLB Thép Xanh Nam Định với 2 lần liên tiếp lên ngôi ở giải đấu danh giá nhất Việt Nam (mùa giải 2023/24 và 2024/25) và hình ảnh Thủ môn Trần Nguyên Mạnh (26). Robot được mô tả như những người “bảo vệ chiếc cúp V.League” cùng sự khắc họa hình ảnh cặp Nghê đá đền Trần Nam Định, với trường năng lượng tạo hình từ họa tiết trên cửa đền Thiên Trường.

CLB Đông Á Thanh Hóa: Thủ môn Y Êli Niê xuất hiện bên cạnh Chim lạc trên Trống đồng Đông Sơn – biểu tượng của tỉnh Thanh Hóa. Kiến trúc Hồng Hạc hướng Thanh thiên – tượng trưng cho khát vọng vươn cao, vươn xa mạnh mẽ của đội bóng xứ Thanh.

CLB Hà Nội: Đội trưởng Văn Quyết là đại diện cho dàn cầu thủ đội bóng thủ đô, xuất hiện cùng robot được xây dựng dựa trên cảm hứng từ mascot của CLB, với gam màu tím đặc trưng. Đặc biệt, việc tạo hình còn dựa trên chất liệu tranh Ngũ hổ dân gian Đông Hồ cùng thiết kế của Giáp hổ tướng thời Trần tạo nên hình ảnh mạnh mẽ và đầy ngạo nghễ của đội bóng giàu thành tích bậc nhất V.League.

CLB Công An TP Hồ Chí Minh: Từ đặc trưng sông ngòi chằng chịt của địa phương, hình ảnh tàu chiến được kết hợp hài hòa với biểu tượng các chiến sĩ Cảnh sát giao thông đường thủy, tạo nên một tạo hình mạnh mẽ. Hình ảnh cánh tùng trên phù hiệu Công an cũng được khắc họa mang tính biểu tượng đậm nét của đội bóng. Đại diện cho CLB Công An TP Hồ Chí Minh là tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tiến Linh, người đang được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng thăng hoa ở mùa giải 2025/26.

SHB Đà Nẵng: Tiền vệ Đặng Anh Tuấn được lựa chọn là nhân vật đại diện. CLB SHB Đà Nẵng được xây dựng tạo hình chú robot như một thủ môn bảo vệ khung thành, một ẩn dụ thú vị như thành trì vững chãi phòng chống bão lũ, thiên tai. Bên cạnh đó còn sự xuất hiện của cầu xoay Thiên Lý và cầu Rồng Đà Nẵng – những biểu tượng của thành phố biển miền Trung.

Hải Phòng: Thủ thành Nguyễn Đình Triệu – một điển hình cho sức sống mãnh liệt và tinh thần chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Sắc hoa phượng đỏ, trâu chọi Đồ Sơn – những hình ảnh mang biểu tượng văn hóa và du lịch, gắn liền với thành phố Cảng được khắc họa trong hình ảnh Robot mạnh mẽ và giàu tính chiến đấu.

Sông Lam Nghệ An: Được xây dựng hình ảnh với cảm hứng từ Sao La – loài sinh vật cực kỳ hiếm và đã trở thành biểu tượng của SEA Games 31. Nghệ An là một trong những địa phương ghi nhận Sao La còn sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Hình ảnh Robot Sao La được dẫn đầu bằng tiền vệ Olaha biểu thị cho tinh thần tập thể cao – thứ đội bóng này luôn có dù trong mọi hoàn cảnh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng – một trong những điển hình tiêu biểu cho tính bền bỉ, mẫu mực của bóng đá Việt Nam – xuất hiện bên cạnh biểu tượng Phượng Hoàng trong truyền thuyết núi Hồng. Lửa được tạo hình bởi những họa tiết truyền thống đặc trưng của dân tộc tạo nên hình ảnh phượng hoàng lửa bay cao đầy mạnh mẽ và rực cháy tinh thần chiến đấu.

Thể Công Viettel: Được thể hiện với gam màu xanh đặc trưng của quân đội phối cùng màu đỏ truyền thống của đội bóng. Hình ảnh mô phỏng các loại xe pháo quân đội khắc họa chân thật tinh thần máu lửa, ý chí kiên cường, tinh thần thép của các chiến sĩ bộ đội. Người được chọn đại diện cho đội bóng áo lính là Bùi Tiến Dũng, gương mặt quen thuộc và có thể nói là đại diện tiêu biểu CLB Thể Công Viettel.

PVF CAND: Robot đại diện cho đội bóng được khắc họa hình ảnh Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn. Thủ môn Phí Minh Long – người đội trưởng nhiều kinh nghiệm và đóng góp được chọn làm hình ảnh đại diện đi cùng đội bóng

Becamex TPHCM: Tạo hình robot hình chim đại bàng với gam màu tím chủ đạo – màu truyền thống của đội bóng. Hình ảnh Robot đại bàng săn mồi xuất hiện giữa đường băng tạo cảm giác thăng hoa với bệ phóng là những khu công nghiệp phía xa.

CLB Ninh Bình: Tân binh của V.League 2025/26 xuất hiện với tạo hình robot mang hình hài của chú dê núi đặc trưng của vùng đất cố đô, kết hợp cùng cờ hội, tạo nên cảm giác vừa truyền thống mà cũng hiện đại, với những bước chân thần tốc tiến về phía trước. Không thể thiếu là đội trưởng Hoàng Đức – tiền vệ hàng đầu bóng đá Việt Nam ở thời điểm này.

Hoàng Anh Gia Lai: Được khắc họa bởi hình ảnh chú hổ rừng Tây Nguyên đồng hành cùng cầu thủ Phan Du Học. Những động tác võ đặc trưng của võ cổ truyền Bình Định, thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của đội bóng phố Núi.

CLB Công An Hà Nội: Lấy cảm hứng từ những biểu tượng đặc trưng của lực lượng công an. Cảnh tùng, ngôi sao 5 cánh được khéo léo mô tả trong tạo hình của robot. Thủ môn Filip Nguyễn hóa thân thành chiến sĩ công an điều khiển robot là hình ảnh mang nhiều tầng nghĩa cho một đội bóng có bề dày lịch sử.