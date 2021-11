U23 Việt Nam - U23 Myanmar: Suất hạng nhất hay tấm vé vớt?

Dân trí U23 Việt Nam sẽ đối diện thảm họa nếu thua U23 Myanmar. Khả năng đó rất khó xảy ra nên người hâm mộ sẽ chờ xem đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ vào vòng chung kết bằng suất đi thẳng hay vé vớt?

*Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày mai 2/11 (theo giờ Việt Nam), tại Kyrgyzstan, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

U23 Việt Nam rất rộng cửa để vào VCK giải U23 châu Á vào năm sau, được tổ chức tại Uzbekistan, đó là hòa hoặc thắng U23 Myanmar.

Nếu đội bóng của HLV Park Hang Seo đánh bại đối thủ láng giềng ở Đông Nam Á, U23 Việt Nam đương nhiên đứng đầu bảng I với 6 điểm sau hai trận toàn thắng, và sẽ vào VCK giải U23 châu Á bằng suất hạng nhất.

U23 Việt Nam liệu có giành được ngôi đầu bảng I để vào VCK U23 châu Á bằng suất đi thẳng?

Trong trường hợp thứ hai, U23 Việt Nam hòa U23 Myanmar, chúng ta cũng sẽ có vé đi tiếp. Riêng kết quả sau đó của loạt sút luân lưu chỉ là phân định suất đi thẳng (giành cho đội thắng trong loạt sút luân lưu và nhất bảng) hoặc suất vé vớt (nếu thua trong loạt sút luân lưu).

Với chất lượng hiện tại của bóng đá Việt Nam, rất ít người tin rằng U23 Việt Nam lại không thể có tối thiểu một trận hòa trước U23 Myanmar.

Chất lượng nền bóng đá Việt Nam nói chung thăng tiến đều đặn trong vài năm qua, trong khi bóng đá Myanmar có dấu hiệu sa sút vài năm gần đây, đặc biệt là trong giai đoạn bất ổn của đất nước này.

Dàn cầu thủ hiện tại của U23 Việt Nam đúng là hơi non, nếu so với những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Công Phượng, Xuân Trường, Đình Trọng… của giải U23 châu Á năm 2018, nhưng đấy là khi so họ với thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam.

U23 Myanmar chưa chắc có thể cản nổi U23 Việt Nam.

Chứ khi so với lứa tuổi tương tự của bóng đá Myanmar, lẽ nào lứa cầu thủ này, gồm những Việt Anh, Thanh Bình, Hai Long, Lê Văn Xuân, thủ môn Nguyễn Văn Toản… lại kém.

HLV Hoàng Anh Tuấn, cựu HLV của đội U20 Việt Nam từng dự VCK World Cup U20 năm 2017, đồng thời từng dẫn dắt lứa cầu thủ này khi họ còn 18 - 19 tuổi cách nay vài năm, nhận xét: "Đúng là thế hệ hiện tại không có cá nhân giỏi gây đột biến, đầy chất quái như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, nhưng lứa hiện tại cũng rất giàu triển vọng".

Thành ra, chuyện giành tối thiểu một điểm trước U23 Myanmar không phải là nhiệm vụ quá sức với đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Chưa kể, so về năng lực cầm quân, HLV Park Hang Seo được đánh giá cao hơn người đồng nhiệm Popov bên phía U23 Myanmar. Đấy là còn chưa tính đến chuyện ông Popov còn bị truất quyền chỉ đạo trong trận này, vì chiếc thẻ đỏ ở trận đấu giữa U23 Myanmar và U23 Đài Loan (Trung Quốc) cách nay ít ngày.

Rất khó có chuyện U23 Việt Nam thua U23 Myanmar và bị loại. Ngược lại, người hâm mộ bóng đá Việt Nam tin vào khả năng Hai Long và các đồng đội vượt qua Myanmar để giành suất hạng nhất đến với VCK U23 châu Á năm 2022.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 1-0.

Kim Điền