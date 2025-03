U22 Việt Nam gây ấn tượng mạnh: Hai cầu thủ Việt kiều thi đấu ra sao?

HLV Đinh Hồng Vinh đã điền tên hai cầu thủ Việt kiều là Viktor Lê và Andrej Nguyễn An Khánh vào danh sách U22 Việt Nam tham dự giải giao hữu tại Diêm Thành (Giang Tô, Trung Quốc) vừa qua. Trước thềm giải đấu, họ được đánh giá là hạt nhân quan trọng ở tuyến giữa của U22 Việt Nam.

Viktor Lê đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa của U22 Việt Nam (Ảnh: YCNews).

Tuy nhiên, hai cầu thủ này đã có màn trình diễn trái ngược ở giải đấu. Đầu tiên, hãy nói về Viktor Lê. Cầu thủ mang trong mình hai dòng máu Việt-Nga đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình của U22 Việt Nam ở cả ba trận đấu gặp U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Trung Quốc.

Cầu thủ sinh năm 2003 đã được HLV Đinh Hồng Vinh điền tên vào đội hình xuất phát của U22 Việt Nam trong cả ba trận đấu. Thậm chí, anh còn thi đấu gần như trọn vẹn số phút. Trong vai trò tiền vệ công, Viktor Lê đã cho thấy tầm ảnh hưởng khi kết nối tốt giữa các tuyến. Ngoài ra, anh còn tham gia tích cực vào nhiệm vụ tấn công lẫn phòng ngự.

Lối chơi xông xáo, đầy nhiệt huyết của Viktor Lê giúp cho tuyến giữa của U22 Việt Nam cơ động hơn. Nhờ đó, chúng ta luôn đảm bảo thế trận tốt trước các đối thủ mạnh hơn nhiều ở giải đấu vừa qua.

Không phải ngẫu nhiên, Viktor Lê luôn được các đối thủ chăm sóc đặc biệt. Đơn cử như trận đấu với U22 Trung Quốc, tiền vệ trẻ tuổi này đã bị đối thủ phạm lỗi khá nhiều. Trong đó, cầu thủ Kuai Jiwen còn cố tình chơi xấu khi giẫm lên người tiền vệ Việt kiều.

Andrej Nguyễn An Khánh không được ra sân một phút nào ở giải đấu vừa qua (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, Andrej Nguyễn An Khánh lại trải qua giải đấu không như ý cùng U22 Việt Nam. Cầu thủ này tập trung muộn hơn so với các đồng đội. Điều đó khiến cho anh gặp khó khăn trong việc bắt nhịp.

Tiền vệ gốc CH Séc không được ra sân một phút nào ở giải giao hữu tại Diêm Thành. Anh có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trong hai trận đầu tiên gặp U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan và vắng mặt hoàn toàn ở trận gặp U22 Trung Quốc.

Chính điều đó khiến cho người hâm mộ chưa được xem Andrej Nguyễn An Khánh thi đấu và hiểu được rõ về lối chơi của cầu thủ này.

Màn trình diễn trái ngược của Viktor Lê và Andrej Nguyễn An Khánh đều có lý do. Viktor Lê trở về thi đấu ở V-League từ năm 2023. Do đó, anh đã có thời gian khá dài làm quen với bóng đá cũng như văn hóa Việt Nam. Việc thích nghi không phải là vấn đề với cầu thủ mang trong mình hai dòng máu Việt-Nga.

Trong khi đó, Andrej Nguyễn An Khánh vốn quen chơi bóng ở nước ngoài (giải hạng 4 CH Séc) nên khó thích nghi với đội bóng trong thời gian ngắn. Ban huấn luyện U22 Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi Andrej Nguyễn An Khánh thi đấu ở CH Séc và có khả năng trao cơ hội cho cầu thủ này trong tương lai.

U22 Việt Nam đã thi đấu tốt ở giải giao hữu tại Diêm Thành khi hòa cả ba đối thủ U22 Hàn Quốc (1-1), U22 Uzbekistan (0-0) và U22 Trung Quốc (1-1). Thậm chí, nếu may mắn hơn trong các trận đấu với U22 Hàn Quốc và U22 Trung Quốc, chúng ta đã có thể lên ngôi vô địch. Dù sao, việc được cọ xát với các đối thủ mạnh sẽ giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có kinh nghiệm quý báu trước hai giải đấu quan trọng là vòng loại giải U23 châu Á 2025 và SEA Games 33.