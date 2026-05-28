U19 Việt Nam đặt mục tiêu vô địch Đông Nam Á tại Indonesia

Giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1/6 đến 13/6, tại Indonesia. Giải đấu có sự tham dự của 11 đội, bao gồm 10 đội Đông Nam Á và U19 Australia.

11 đội được chia làm 3 bảng, gồm 2 bảng có 4 đội và một bảng có 3 đội. Theo điều lệ của giải, các đội nhất bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết.

U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng đội chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Trong khi đó, bảng B có các đội Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei. Còn bảng C có các đội Australia, Campuchia và Philippines.

Ở bảng A, đối thủ lớn nhất của chủ nhà U19 Việt Nam chắc chắn sẽ là chủ nhà U19 Indonesia. Đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo được dẫn dắt bởi HLV nhiều kinh nghiệm với bóng đá trẻ Indonesia là ông Nova Arianto.

Trận đấu giữa hai đội này nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng A, cùng vé vào thẳng bán kết. Với Timor Leste, đây là đội yếu nhất bảng, là đội mà U19 Việt Nam buộc phải thắng. Còn với Myanmar, trong bối cảnh bóng đá Myanmar sa sút trong thời gian gần đây, có lẽ họ cũng không phải là đối thủ ngang tầm của U19 Việt Nam.

Điều quan trọng với chúng ta vẫn là vấn đề HLV. Với các đội tuyển trẻ, ngoài chất lượng các cầu thủ, điều quan trọng là phải có HLV phù hợp, như HLV Hoàng Anh Tuấn ở đội tuyển U20 Việt Nam trước đây và HLV Cristiano Roland (người Brazil) ở đội tuyển U17 Việt Nam hiện nay là những ví dụ sinh động. Họ là những HLV có khả năng nâng chất các cầu thủ trẻ, giúp họ thi đấu hay nhất trong khả năng có thể.

Chính vì thế, giải U19 Đông Nam Á sẽ là bài kiểm tra cho HLV người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi. Trước khi bước vào giải, ông Yutaka Ikeuchi cho biết: “Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tôi luôn mong bản thân có thể đóng góp vào việc mang lại thành tích cho lứa U19 Việt Nam hiện nay”.

“Trong bảng đấu của chúng tôi, Indonesia chắc chắn là đối thủ rất mạnh. Nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là cố gắng tiến sâu nhất có thể và đạt thứ hạng cao nhất tại giải. Về phong cách thi đấu, tôi muốn cả đội hình cùng tham gia tấn công và phòng ngự một cách nhịp nhàng”, vị HLV người Nhật Bản đang dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam nói thêm.

Ngoài U19 Việt Nam và Indonesia, các ứng cử viên khác cho ngôi vô địch của giải U19 Đông Nam Á năm nay sẽ là U19 Thái Lan và U19 Australia.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ sang Indonesia vào hôm nay (28/5), để chuẩn bị cho giải đấu năm nay. Chúng ta có trận ra quân gặp Timor Leste ngày 1/6.