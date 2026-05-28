U19 Việt Nam sang Indonesia dự giải Đông Nam Á, Lê Phát vắng mặt

Ngày 28/5, đội tuyển U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, diễn ra từ ngày 1/6 đến 14/6 tại Medan. Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027.

Theo lịch trình, đội tuyển U19 Việt Nam khởi hành từ TPHCM lúc 9h50 trên chuyến bay tới Jakarta và hạ cánh lúc 13h theo giờ địa phương. Sau đó, toàn đội tiếp tục nối chuyến nội địa từ Jakarta tới Medan (địa điểm đăng cai giải đấu) với thời gian khởi hành lúc 16h35 và đến nơi vào khoảng 19h.

Tổng thời gian di chuyển kéo dài gần trọn một ngày, bao gồm thời gian bay nối chuyến và chờ đợi giữa hai chặng, đặt ra không ít thách thức về thể trạng cho các cầu thủ trẻ.

U19 Việt Nam sang Indonesia với 25 cầu thủ (Ảnh: VFF).

Trước ngày lên đường, HLV Yutaka Ikeuchi cũng rút gọn danh sách đội tuyển xuống còn 25 cầu thủ. Theo kế hoạch, Ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá và chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ một ngày trước trận ra quân tại giải.

Trong danh sách được rút gọn, đáng chú ý tiền đạo Lê Phát (CLB Ninh Bình) hay Gia Bảo (HA Gia Lai) không có tên. Cả hai đều bận ở lại CLB để chuẩn bị cho hai vòng đấu cuối tại V-League 2025-2026.

HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận quá trình chuẩn bị của đội tuyển không hề dễ dàng khi chịu ảnh hưởng từ lịch thi đấu của các giải trong nước cũng như lịch thi tốt nghiệp THPT của nhóm các cầu thủ sinh năm 2008. Đây là điều khá đáng tiếc khi đội tuyển không thể có được lực lượng mạnh nhất như kỳ vọng cho giải đấu lần này.

U19 Việt Nam sẵn sàng cho giải Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật Bản đánh giá cao sự hỗ trợ của VFF, các CLB cũng như tinh thần nỗ lực của các cầu thủ. Ông cũng nhấn mạnh tinh thần quyết tâm của toàn đội trước những thử thách tại giải đấu sắp tới: “Tôi cùng Ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ để U19 Việt Nam hướng đến giải Đông Nam Á với tinh thần quyết tâm không bỏ cuộc. Cho dù có khó khăn thế nào toàn đội cũng sẽ cùng nhau vượt qua”.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ lần lượt gặp Timor Leste ngày 1/6, Myanmar ngày 4/6 và Indonesia ngày 7/6.