U17 Việt Nam xuất sắc vào vòng chung kết châu Á, được VFF thưởng lớn

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng cho đội tuyển U17 Việt Nam 600 triệu đồng.

U17 Việt Nam được thưởng lớn sau trận thắng U17 Malaysia (Ảnh: An An).

Tại vòng loại U17 châu Á vừa diễn ra, U17 Việt Nam không chỉ trải qua 5 trận toàn thắng, mà còn không để thủng lưới bàn nào. U17 Việt Nam có hiệu số bàn thắng bại rất cao: 30-0.

U17 Việt Nam là một trong 4 đội bóng thuộc Đông Nam Á có vé lọt vào VCK U17 châu Á vào năm sau, bên cạnh các đội Thái Lan, Myanmar và Indonesia.

Trong số này, các đội U17 Việt Nam, Thái Lan và Myanmar giành vé nhờ vào việc vượt qua vòng loại. Còn U17 Indonesia có vé dự VCK U17 châu Á 2026 thông qua việc được tham dự World Cup U17 năm 2025.

U17 Việt Nam cũng trở thành đội bóng thứ 5 của bóng đá Việt Nam trong năm nay, giành được quyền tham dự VCK các giải bóng đá châu Á. Trước đó, các đội U23 Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ, đội tuyển futsal nam, đội tuyển U20 nữ cũng có vé dự VCK các giải châu lục.

Riêng với đội U17 Việt Nam, chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia, trước đó là chiến thắng 6-0 trước U17 Singapore, cho thấy sự nổi trội của bóng đá trẻ Việt Nam so với các đội bóng đá trẻ trong khu vực.