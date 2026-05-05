HLV U17 Yemen nhận xét thẳng thắn về sức mạnh của U17 Việt Nam

Vào lúc 0h ngày 7/5, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn giải U17 châu Á gặp U17 Yemen. Đây có thể là trận đấu quyết định tới tấm vé tham dự World Cup U17 của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Các cầu thủ Yemen tập luyện trước trận gặp U17 Việt Nam (Ảnh: YFA).

Trước thềm trận đấu này, HLV Haitham Al Asbahi cũng tỏ ra thận trọng khi nói về U17 Việt Nam. Ông cho rằng đội bóng trẻ của Việt Nam thực sự là đối thủ đáng gờm.

HLV của U17 Yemen cho biết: “Giải U17 châu Á rất quan trọng với U17 Yemen. Chúng tôi coi mỗi trận đấu ở giải đấu này giống như trận chung kết. Trận ra quân của U17 Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.

U17 Yemen đã nghiên cứu kỹ càng U17 Việt Nam trước trận đấu. Đây là đối thủ mạnh và đạt kết quả ấn tượng ở vòng loại. Họ sẽ là đối thủ đáng gờm với U17 Yemen ở bảng C”.

Trong khi đó, U17 Việt Nam cũng rất quyết tâm hướng tới chiến thắng. Chia sẻ trước báo giới, tiền vệ Nguyễn Văn Dương cho biết mức độ cạnh tranh ở giải U17 châu Á cao hơn nhiều so với giải U17 Đông Nam Á, giải đấu mà U17 Việt Nam vừa giành chức vô địch.

U17 Việt Nam vừa lên ngôi ở giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Văn Dương cho biết: “Các đội bóng ở giải U17 châu Á đều rất mạnh, thi đấu kỷ luật và tốc độ trận đấu nhanh hơn, nên đòi hỏi chúng tôi phải tập trung tối đa trong suốt trận đấu”.

Tiền đạo này cho rằng việc từng tham dự giải U17 châu Á năm trước giúp anh tự tin hơn và biết cách chuẩn bị tâm lý tốt hơn. “Em cũng chia sẻ với các đồng đội là phải luôn giữ sự tự tin nhưng đồng thời phải tập trung tối đa, vì ở giải đấu này chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá”, Văn Dương nhấn mạnh.

Trong buổi tập hôm qua, HLV Cristiano Roland tập trung rà soát nhân sự, hoàn thiện lối chơi dự kiến áp dụng trước trận gặp U17 Yemen, đồng thời củng cố các mảng miếng tấn công, phòng ngự và tình huống cố định. Nhà cầm quân người Brazil theo sát từng nội dung, trực tiếp hướng dẫn và thị phạm để đảm bảo các cầu thủ nắm vững yêu cầu chiến thuật.