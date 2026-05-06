U17 Việt Nam - U17 Yemen (0h, 7/5): Bản lề ngay trận mở màn

HLV Cristiano Roland tiết lộ chiêu đánh bại U17 Yemen

Trước trận gặp U17 Yemen, HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý sau thời gian tập huấn tại Jeddah.

“Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận gặp U17 Yemen. Kể từ khi đặt chân đến đây, toàn đội ưu tiên việc thích nghi với điều kiện thi đấu và các yếu tố liên quan đến giải. Quan trọng hơn, ban huấn luyện đã phân tích đối thủ và truyền đạt đầy đủ thông tin cho các cầu thủ. Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tự tin, nhưng luôn đi kèm tinh thần trách nhiệm”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

U17 Việt Nam tự tin chiến thắng (Ảnh: VFF).

Nói về cách xây dựng sự tự tin cho các cầu thủ trẻ khi bước vào chiến dịch tại đấu trường châu lục, nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh vai trò của quá trình chuẩn bị bài bản và tích lũy qua thực tiễn thi đấu.

Theo HLV Cristiano Roland, khi các cầu thủ hiểu rõ yêu cầu chiến thuật và duy trì sự tập trung trong tập luyện cũng như thi đấu, sự tự tin sẽ được hình thành một cách tự nhiên.

“Chúng tôi đã trải qua nhiều trận đấu có tính cạnh tranh cao, điều đó giúp các cầu thủ bước vào giải với trạng thái tốt. Sự tự tin đến từ chính quá trình chuẩn bị và những gì các em đã thể hiện”, ông cho biết.

Đánh giá về đối thủ U17 Yemen, HLV Cristiano Roland nhận định đây là đội bóng có chất lượng và thi đấu gắn kết. “Qua phân tích, chúng tôi đã xác định rõ những thời điểm cần tấn công cũng như khi phải tổ chức phòng ngự. Điều quan trọng là các cầu thủ phải hiểu và thực hiện đúng các yêu cầu chiến thuật”, HLV Cristiano Roland nói.

HLV U17 Yemen nhận xét thẳng thắn về sức mạnh của U17 Việt Nam

rước thềm trận đấu này, HLV Haitham Al Asbahi cũng tỏ ra thận trọng khi nói về U17 Việt Nam. Ông cho rằng đội bóng trẻ của Việt Nam thực sự là đối thủ đáng gờm.

HLV của U17 Yemen cho biết: “Giải U17 châu Á rất quan trọng với U17 Yemen. Chúng tôi coi mỗi trận đấu ở giải đấu này giống như trận chung kết. Trận ra quân của U17 Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. U17 Yemen đã nghiên cứu kỹ càng U17 Việt Nam trước trận đấu. Đây là đối thủ mạnh và đạt kết quả ấn tượng ở vòng loại. Họ sẽ là đối thủ đáng gờm với U17 Yemen ở bảng C”.

Trong khi đó, U17 Việt Nam cũng rất quyết tâm hướng tới chiến thắng. Chia sẻ trước báo giới, tiền vệ Nguyễn Văn Dương cho biết mức độ cạnh tranh ở giải U17 châu Á cao hơn nhiều so với giải U17 Đông Nam Á, giải đấu mà U17 Việt Nam vừa giành chức vô địch.

Báo Yemen đánh giá về U17 Việt Nam trước trận gặp đội nhà

Trước thềm trận đấu này, tờ Mojaz News của Yemen đánh giá khá cao sức mạnh của U17 Việt Nam. Tờ báo này viết: “Kết quả bốc thăm đã đặt U17 Yemen rơi vào bảng đấu khó khăn. Đội bóng buộc phải tập trung cao độ ngay từ trận đầu tiên.

Ngay ở trận mở màn, các cầu thủ trẻ của Yemen phải đối đầu với U17 Việt Nam. Đó là tập thể giàu tốc độ và kỹ thuật. Họ là thử thách không hề dễ dàng cho U17 Yemen. Sau đó, đội bóng của HLV Haitham Al Asbahi đối đầu với U17 UAE ở lượt trận thứ hai. Cuối cùng, U17 Yemen phải đối đầu với thử thách cực đại là U17 Hàn Quốc, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch”.

U17 Việt Nam là đội bóng giàu kinh nghiệm khi được cọ xát ở nhiều giải đấu khác nhau (Ảnh: AFC).

Tờ Mojaz News nhấn mạnh rằng trận đấu với U17 Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng với U17 Yemen. Tờ báo này bình luận thêm: “Trận mở màn gặp U17 Việt Nam có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng với U17 Yemen trong nhiệm vụ tiến vào vòng loại trực tiếp. Nếu giành được 3 điểm, U17 Yemen sẽ thi đấu tự tin hơn và giảm bớt áp lực trong những trận đấu tiếp theo. Để giành vé dự World Cup, U17 Yemen cần phải tận dụng mọi cơ hội để giành điểm. Do đó, mục tiêu của đội bóng không gì ngoài chiến thắng trước U17 Việt Nam”.

AFC ấn tượng về điểm mạnh của U17 Việt Nam

U17 Việt Nam chuẩn bị bước vào giải U17 châu Á với quyết tâm rất lớn giành vé tham dự World Cup U17 vào cuối năm. Ở giải đấu tới, đoàn quân HLV Cristiano Roland sẽ nằm chung bảng với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE.

Nhiệm vụ của U17 Việt Nam là nằm trong số hai đội bóng đứng đầu bảng để giành vé vào vòng 1/8 và đồng thời có vé tham dự World Cup.

U17 Việt Nam thể hiện sức công phá mạnh mẽ ở vòng loại giải U17 châu Á (Ảnh: VFF).

Trước thềm giải đấu này, AFC đánh giá cao hàng công của U17 Việt Nam. Đội bóng của HLV Roland cùng với U17 Trung Quốc là những đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Á bình luận: “U17 Trung Quốc bước vào giải đấu với sự tự tin cao độ khi gây ấn tượng mạnh ở vòng loại. Họ giành trọn vẹn 5 chiến thắng và ghi tới 40 bàn, không thủng lưới bàn nào.

Trong khi đó, U17 Việt Nam cũng ấn tượng không kém khi cũng toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn và không phải vào lưới nhặt bóng. Cả hai đội rất muốn thể hiện phong độ cao như vậy ở giải U17 châu Á”.

AFC cũng đưa ra một vài con số đáng chú ý khác liên quan tới giải đấu. Theo đó, kể từ năm 1985 tới nay, chỉ có duy nhất U17 Nhật Bản bảo vệ thành công chức vô địch khi lên ngôi ở các giải đấu năm 2018 và 2023 (giải đấu năm 2020 bị hủy vì Covid-19). U17 Nhật Bản cũng là đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu với 4 lần vô địch.

Trong lịch sử, chỉ có duy nhất một đội bóng Đông Nam Á từng giành chức vô địch giải U17 châu Á là Thái Lan vào năm 1998.