HLV Cristiano Roland tiết lộ chiêu đánh bại U17 Yemen

Chiều 5/5 (theo giờ địa phương), U17 Việt Nam có buổi tập “tổng duyệt” trước trận ra quân vòng chung kết U17 châu Á 2026 gặp U17 Yemen. Ban huấn luyện tập trung hoàn thiện các nội dung chiến thuật, rà soát đội hình và củng cố các phương án tấn công, phòng ngự. Không khí buổi tập diễn ra nghiêm túc nhưng vẫn giữ được sự hứng khởi, các cầu thủ thể hiện quyết tâm cao và trạng thái sẵn sàng bước vào trận đấu.

Trước trận gặp U17 Yemen, HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý sau thời gian tập huấn tại Jeddah.

“Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận gặp U17 Yemen. Kể từ khi đặt chân đến đây, toàn đội ưu tiên việc thích nghi với điều kiện thi đấu và các yếu tố liên quan đến giải. Quan trọng hơn, ban huấn luyện đã phân tích đối thủ và truyền đạt đầy đủ thông tin cho các cầu thủ. Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tự tin, nhưng luôn đi kèm tinh thần trách nhiệm”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Nói về cách xây dựng sự tự tin cho các cầu thủ trẻ khi bước vào chiến dịch tại đấu trường châu lục, nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh vai trò của quá trình chuẩn bị bài bản và tích lũy qua thực tiễn thi đấu.

Theo HLV Cristiano Roland, khi các cầu thủ hiểu rõ yêu cầu chiến thuật và duy trì sự tập trung trong tập luyện cũng như thi đấu, sự tự tin sẽ được hình thành một cách tự nhiên.

“Chúng tôi đã trải qua nhiều trận đấu có tính cạnh tranh cao, điều đó giúp các cầu thủ bước vào giải với trạng thái tốt. Sự tự tin đến từ chính quá trình chuẩn bị và những gì các em đã thể hiện”, ông cho biết.

Đánh giá về đối thủ U17 Yemen, HLV Cristiano Roland nhận định đây là đội bóng có chất lượng và thi đấu gắn kết. “Qua phân tích, chúng tôi đã xác định rõ những thời điểm cần tấn công cũng như khi phải tổ chức phòng ngự. Điều quan trọng là các cầu thủ phải hiểu và thực hiện đúng các yêu cầu chiến thuật”, HLV Cristiano Roland nói.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần tập trung cao độ, U17 Việt Nam đang hướng tới một khởi đầu thuận lợi tại giải đấu, tạo nền tảng cho mục tiêu cạnh tranh tấm vé vào tứ kết, đồng nghĩa với suất tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen diễn ra lúc 20h ngày 6/5 theo giờ địa phương (0h ngày 7/5 theo giờ Việt Nam) tại Saudi Arabia.