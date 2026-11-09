Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Fiji diễn ra tối 9/11 (theo giờ Việt Nam). U17 Fiji là đội bóng láng giềng với U17 New Zealand, hai đội này có lối chơi tương tự nhau.

U17 Việt Nam tập huấn tại UAE (Ảnh: VFF).

Chính vì thế, U17 Việt Nam muốn thông qua trận đấu giao hữu với U17 Fiji, chuẩn bị cho trận gặp U17 New Zealand tại vòng bảng World Cup. Chung cuộc, U17 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội bóng trẻ đến từ châu Đại Dương.

Hai bàn thắng của U17 Việt Nam đều được ghi trong hiệp một. Phút 23, Sỹ Bách thoát qua hàng phòng ngự của Fiji, cầu thủ này thực hiện pha lốp bóng qua đầu thủ môn đối phương, mở tỷ số 1-0 cho U17 Việt Nam.

Chỉ một phút sau, Chu Ngọc Nguyễn Lực có đường chọc khe thuận lợi để Mạnh Quân băng xuống dứt điểm chéo góc, ấn định chiến thắng 2-0 cho U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam trong trận đấu với U17 Fiji (Ảnh: VFF).

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục kiểm soát bóng tốt, trong khi U17 Fiji cũng thể hiện khả năng chơi bóng tích cực. Cả hai đội đều tạo được một số cơ hội dứt điểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Đáng chú ý, hai đội đã tận dụng trận đấu để thử nghiệm nhân sự và cách vận hành lối chơi. Bên phía U17 Việt Nam, ngoại trừ vị trí thủ môn, tất cả các cầu thủ đều được trao cơ hội vào sân ở những thời điểm khác nhau.

Chiều 10/11, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ di chuyển từ UAE sang Qatar, nơi diễn ra vòng chung kết (VCK) FIFA U17 World Cup 2026. HLV Cristiano Roland (người Brazil) và các học trò sẽ có trận đấu đầu tiên tại World Cup, gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11.