Ngày 7/11, FIFA đã đăng tải bài viết giới thiệu 4 đội bóng ở bảng G giải U17 World Cup 2026 là Mali, New Zealand, Bỉ và Việt Nam. Đáng chú ý, khi đề cập đến U17 Việt Nam, FIFA lựa chọn Chu Ngọc Nguyễn Lực là một trong những cầu thủ đáng xem nhất giải đấu.

Nguyễn Lực là nhân tố quan trọng của U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

FIFA đánh giá Nguyễn Lực sở hữu nền tảng kỹ thuật xuất sắc cùng khả năng chuyền bóng đa dạng. Cầu thủ này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình của U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026.

FIFA nhận xét: “Cầu thủ của Hà Nội FC sở hữu kỹ thuật xuất sắc cùng khả năng chuyền bóng đa dạng. Những màn trình diễn của anh đã góp phần truyền cảm hứng, giúp U17 Việt Nam giành vé tham dự World Cup. Nguyễn Lực cũng là một trong những nhân tố nổi bật trong chức vô địch U17 Đông Nam Á, giải đấu mà anh được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất”.

Nguyễn Lực sinh năm 2009 tại Nghệ An, có sở trường ở vị trí tiền vệ tấn công. Tháng 9 vừa qua, anh đã được lần đầu trao cơ hội thi đấu ở V-League. Đây là dấu mốc đáng chú ý với cầu thủ mới 17 tuổi.

Nguyễn Lực trưởng thành hơn so với tuổi 17 (Ảnh: VFF).

Ở vòng chung kết giải U17 châu Á 2026, Nguyễn Lực đã thực hiện cú sút phạt tuyệt đẹp trong trận đấu với U17 UAE, góp phần giúp U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-2 và giành vé tham dự World Cup.

Ngoài Nguyễn Lực, FIFA cũng chọn các cầu thủ Djigui Koita (Mali), Ethan Dyer (New Zealand) và Jayden Onia Seke (Bỉ) là những người đáng xem ở giải đấu.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ mở màn giải U17 World Cup 2026 bằng trận đấu với U17 Bỉ vào lúc 20h ngày 20/11. Sau đó, đội bóng trẻ của Việt Nam sẽ đối đầu với U17 New Zealand vào lúc 22h30 ngày 23/11. U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối vòng bảng gặp U17 Mali vào lúc 20h ngày 26/11.