U17 Thái Lan buồn bã về nước, CĐV muốn đội nhà học hỏi U17 Việt Nam

"Đội tuyển U17 Thái Lan kết thúc chuyến du lịch và trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại giải U17 châu Á 2026", trang FA Thailand bình luận kèm theo chia sẻ hình ảnh đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Marco Gockel làm thủ tục ở sân bay để rời Saudi Arabia về nước vào chiều 14/5.

Sau khi U17 Thái Lan gây thất vọng ở giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng trước với những thất bại khó tin trước Myanmar và Lào, không ít người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng vẫn giữ sự lạc quan.

Trên các diễn đàn khu vực, nhiều ý kiến cho rằng "Bầy voi chiến" chỉ cử đội hình B tham dự giải U17 Đông Nam Á, còn lực lượng mạnh nhất đang âm thầm chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á, nơi mục tiêu tối thượng là giành vé dự World Cup.

Tuy nhiên tại giải đấu châu lục, U17 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Đức để lại nỗi thất vọng còn lớn hơn khi không thể giành được một chiến thắng ở vòng bảng và chia tay giải đấu với vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Thầy trò HLV Marco Gockel buồn bã về nước sau khi trải qua vòng bảng đáng thất vọng ở giải châu Á (Ảnh: FA Thailand).

Họ mở màn bằng trận thua 0-2 trước Tajikistan, tiếp đó là thất bại tương tự trước Australia. Đến lượt trận cuối gặp Myanmar, đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Thái Lan tiếp tục gây thất vọng khi để đối thủ dẫn trước tới 2 bàn.

Chỉ nhờ nỗ lực trong hiệp 2, U17 Thái Lan mới giành lại được trận hòa 2-2 với bàn gỡ muộn ở phút 75. Nhưng một điểm ấy chỉ đủ giúp họ tránh vị trí cuối bảng, chứ không thể cứu đội bóng trẻ khỏi cảnh bị loại sớm và "vỡ mộng" giành vé dự World Cup 2026.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Thái Lan đã bày tỏ sự thất vọng trước màn trình diễn của các cầu thủ trẻ, thậm chí đề nghị quan chức bóng đá nước này cần phải học hỏi Việt Nam trong cách phát triển bóng đá trẻ.

"Thật cô đơn, Indonesia đã dự World Cup hai lần. Việt Nam cũng vừa giành vé dự World Cup 2026. Khi nào chúng ta mới xây dựng trung tâm huấn luyện bóng đá trẻ? Việt Nam họ đã xây dựng từ năm 2008 đạt tiêu chuẩn châu Á.

Hiện tại họ đã giành được gần như tất cả các chức vô địch ở Đông Nam Á. Trình độ của họ tại sân chơi châu Á cũng rất tốt. Nếu bạn muốn ghi tên mình cho thế hệ sau, hãy bắt tay ngay từ bây giờ", tài khoản Cgames Konpiraka của Thái Lan bình luận.

U17 Việt Nam gây ấn tượng khi giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á 2026 cũng như đoạt vé dự World Cup 2026 tại Qatar (Ảnh: AFC).

"Hãy học hỏi Việt Nam chứ không cần học ở đâu cho xa. Chuẩn bị một đội nhóm theo phong cách của Nhật Bản, Hàn Quốc như Việt Nam đang làm. Thất bại ở giải châu Á một lần nữa cho thấy chúng ta không đủ tốt", tài khoản Decha Boonsung bày tỏ.

"U17 Việt Nam ngẩng cao đầu đi World Cup. Khi nào Thái Lan mới được đi World Cup như họ? Hãy nghiêm túc với đào tạo bóng đá trẻ bởi họ là nền móng cho đội tuyển quốc gia", tài khoản Suponchaiz Sookluer nói thêm.

Tuy nhiên nhìn lại lịch sử thì Thái Lan từng có hai lần góp mặt ở World Cup U17, lần lượt vào các năm 1997 và 1999. Trong khi đó, Indonesia đã có 2 kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 2023 và 2025. Riêng Việt Nam đây là lần đầu tiên tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh dành cho bóng đá trẻ.

Dù chưa có đội bóng Đông Nam Á nào từng vượt qua vòng bảng tại World Cup, nhưng với thế hệ tài năng hiện tại dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, chúng ta đang đứng trước cơ hội rất lớn để tạo nên cột mốc lịch sử mới. Trước mắt mục tiêu của U17 Việt Nam là đánh bại U17 Australia ở vòng tứ kết giải U17 châu Á diễn ra vào ngày 16/5 tới.