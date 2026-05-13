U17 Việt Nam hé lộ lối chơi, sẵn sàng đối đầu với U17 UAE

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp U17 UAE vào lúc 0h ngày 14/5 (theo giờ Việt Nam). Nếu đội bóng của HLV Cristiano Roland (người Brazil) chiến thắng trong trận đấu này, chúng ta sẽ chắc chắn giành quyền vào tứ kết giải U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận đấu với U17 UAE (Ảnh: VFF).

Nếu U17 Việt Nam hòa U17 UAE, đồng thời U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen trong trận đấu diễn ra cùng thời điểm, U17 Việt Nam vẫn sẽ giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á. Vé vào vòng tứ kết của giải đấu này cũng đồng nghĩa với việc giành quyền tham dự vòng chung kết (VCK) Wolrd Cup U17 năm nay, được tổ chức tại Qatar.

U17 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tinh thần và lối chơi cho trận đấu sắp diễn ra với U17 UAE. Ở buổi tập diễn ra chiều qua (12/5, theo giờ địa phương tại Saudi Arabia), buổi tập cuối cùng của U17 Việt Nam trước khi thi đấu với U17 UAE, toàn đội đã chuẩn bị cho phương án rất cụ thể.

VFF cho biết: “Ban huấn luyện tiếp tục rà soát các phương án chiến thuật cho trận đấu với U17 UAE, đặc biệt ở các tình huống chuyển đổi trạng thái, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội trong tấn công”.

HLV Roland chuẩn bị các phương án chiến thuật cho toàn đội (Ảnh: VFF).

Điều này cho thấy nhiều khả năng HLV Cristiano Roland nhiều khả năng sẽ cho U17 Việt Nam chơi thiên về phòng ngự phản công trước đội bóng trẻ đến từ xứ sở Ả rập.

Đây được đánh giá là lối chơi hợp lý, bởi cầu thủ UAE vẫn nhỉnh hơn cầu thủ Việt Nam về mặt tố chất. Chúng ta khó đua sức với đối thủ, khó chơi đôi công từ đầu đến cuối trước U17 UAE.

Trong lối chơi phòng ngự phản công này, khả năng chuyển đổi trạng thái rất quan trọng. Khi có bóng, các cầu thủ U17 VN phải đưa bóng lên phía trên vừa nhịp nhàng, vừa tốc độ, với mục tiêu khiến cho đối thủ trở tay không kịp. Đấy là lý do ông Roland khuyến khích các học trò chơi bóng đơn giản nhưng hiệu quả nhất trong khả năng có thể.

Còn về mặt tinh thần, U17 Việt Nam cho thấy tinh thần quyết tâm rất cao trước cơ hội giành vé dự World Cup. Cho đến thời điểm này, ngoại trừ U17 Việt Nam, tất cả các đại diện khác của bóng đá Đông Nam Á tại giải U17 châu Á 2026 đều đã bị loại. Các đội Đông Nam Á đã bị loại có U17 Thái Lan, Indonesia và Myanmar.