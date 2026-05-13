Thái Lan và Indonesia bị loại, CĐV Đông Nam Á kỳ vọng vào U17 Việt Nam

"Kết quả đã được báo trước khi đẳng cấp của Nhật Bản vượt trội Indonesia. Giờ chỉ còn cách cổ vũ cho Việt Nam đánh bại UAE để đại diện cho khu vực Đông Nam Á dự World Cup", tài khoản Mo Maline bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến U17 Indonesia nhận thất bại trước U17 Nhật Bản với tỷ số 1-3 ở lượt trận cuối bảng B giải U17 châu Á 2026 diễn ra vào tối 12/5 (giờ Việt Nam).

U17 Nhật Bản (áo xanh) thể hiện sự vượt trội trước U17 Indonesia (Ảnh: AFC).

Sau trận thua trước U17 Qatar ở lượt đấu trước, U17 Indonesia bị đẩy vào thế khó khi buộc phải giành điểm trước U17 Nhật Bản để giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, trước đối thủ quá mạnh, đội bóng xứ vạn đảo không thể làm nên chuyện.

Sau 90 phút thi đấu, U17 Indonesia đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước U17 Nhật Bản. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, U17 Trung Quốc bất ngờ giành chiến thắng 2-0 trước U17 Qatar. Kết quả này chứng kiến U17 Indonesia chính thức chia tay giải đấu, trong khi U17 Trung Quốc là đội giành vé vào tứ kết đồng thời ghi tên tại World Cup U17 diễn ra vào cuối năm nay.

Nhiều CĐV Đông Nam Á, đặc biệt là các CĐV của Indonesia bày tỏ sự thất vọng trước thất bại của đội nhà nhưng cũng thừa nhận kết quả là xác đáng khi U17 Nhật Bản tỏ ra quá mạnh trước đội bóng xứ vạn đảo.

"Trận thua tai hại trước Qatar gần như đã chấm dứt cơ hội đi World Cup của Indonesia rồi. Đơn giản là Nhật Bản quá mạnh. Dù sao các cầu thủ cũng đã cố gắng hết sức", tài khoản Ryu Ahmed đến từ Indonesia bày tỏ.

"Đây là một ví dụ về những gì các cầu thủ trẻ của đội tuyển U17 Indonesia cần phải học hỏi. Các cầu thủ Nhật Bản có khả năng kiểm soát bóng tốt, biết cách giành lại bóng khi mất bóng, khoảng cách giữa các cầu thủ luôn gần nhau, họ luôn tìm kiếm những vị trí thuận lợi. U17 Indonesia cần phải học hỏi thêm nhiều khi ra đấu trường châu lục", tài khoản Fri Zal cũng đến từ Indonesia nói thêm.

"Lần lượt là Myanmar, Thái Lan rồi đến Indonesia đều đã thất bại. Giờ chỉ có U17 Việt Nam là sáng cửa giành vé dự World Cup nhất. Các CĐV Đông Nam Á sẽ cùng nhau cổ vũ cho Việt Nam ở trận đấu tối nay", tài khoản Miracle Kris Susanto tuyên bố.

"U17 Việt Nam hãy chứng tỏ là nhà vô địch Đông Nam Á, Gửi lời chúc may mắn từ Thái Lan", tài khoản Thanathip Bcp đến từ xứ chùa Vàng nhấn mạnh.

U17 Việt Nam được kỳ vọng đánh bại U17 UAE để giành vé dự World Cup (Ảnh: AFC).

"Vô cùng thất vọng khi Thái Lan cũng để Myanmar cầm hoà trong trận đấu danh dự. Bóng đá trẻ thì Việt Nam đang làm tốt nhất. Tôi tin họ có thể giành chiến thắng trước UAE tối nay", tài khoản Chanwit Sriluak cũng đến từ Thái Lan cho biết.

"Trận thua đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc là bài học quý giá để U17 Việt Nam có thể gây bất ngờ trước U17 UAE. Thực tế Việt Nam không ngại khi gặp các đội bóng Tây Á so với việc phải gặp Hàn Quốc hay Nhật Bản. Đây là lúc bản lĩnh cần được thể hiện, cánh cửa dự World Cup đang ở rất gần", tài khoản Minh Hiếu đến từ Việt Nam khẳng định.

"Chúng ta đang có lứa U17 rất tiềm năng và hoàn toàn có quyền hy vọng giành vé dự World Cup", tài khoản Đức Lê cũng đến từ Việt Nam chốt lại.