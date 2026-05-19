U17 Việt Nam: Hành trình giải châu Á và bài học trước thềm World Cup

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam có đại diện lọt vào vòng chung kết (VCK) World Cup U17. Xét trên tiêu chí đấy, đội bóng của HLV Cristiano Roland (người Brazil) thành công lớn tại giải U17 châu Á 2026.

Mục tiêu chính của chúng ta đã được hoàn thành. Dĩ nhiên, vẫn sẽ có người tiếc cho thất bại 0-3 trước U17 Australia ở tứ kết. Họ sẽ càng tiếc hơn vì chỉ vài tuần trước đó, U17 Việt Nam từng thắng U17 Australia 2-1 ở bán kết giải Đông Nam Á.

Tuy nhiên, bóng đá trẻ khác hẳn với bóng đá chuyên nghiệp. Với bóng đá trẻ, hành trình mà đội bóng trẻ ấy đi qua luôn quan trọng hơn kết quả!

U17 Việt Nam trải qua hành trình đáng nhớ tại giải U17 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Hành trình đáng nhớ

Cựu Phó Chủ tịch (PCT) Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), cựu PCT chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm chia sẻ quan điểm: “Với lứa tuổi 17, chúng ta đừng đặt nặng vấn đề thành tích với các em. Đây là giai đoạn mà các cầu thủ trẻ tích lũy, từ lối chơi, phong cách thi đấu, cho đến kinh nghiệm, bản lĩnh”.

“Ở lứa tuổi này, chuyện thành tích không phải là chuyện quan trọng nhất, vì đích đến của các em vẫn còn ở phía trước, là đội tuyển U23 quốc gia, trên nữa là đội tuyển quốc gia. Chứ đích đến của các em không phải là các danh hiệu ở lứa tuổi này.

Xét trên những tiêu chí đấy, tôi cho rằng U17 Việt Nam đã thể hiện tốt về mặt tinh thần và về mặt lối chơi. Đội tuyển U17 Việt Nam đá tấn công và đá phản công đều rất rõ nét. Đây là chi tiết mà các đội Đông Nam Á cùng lứa tuổi chưa sánh được với U17 Việt Nam. Một số đội Tây Á cũng vậy”, ông Dương Vũ Lâm nói thêm.

Bằng lối chơi hiệu quả, hợp lý, U17 Việt Nam đánh bại U17 Yemen 1-0 và U17 UAE 3-2, qua đó đội bóng của HLV Cristiano Roland giành quyền lọt vào tứ kết, đồng thời cũng giành được suất dự VCK World Cup 2026.

Các đội bóng trẻ Việt Nam có nhiều điểm nhỉnh hơn các đội bóng cùng trang lứa ở Tây Á (Ảnh: AFC).

Từ thành công của đội U17 Việt Nam, nền bóng đá nước nhà cũng nhận được điểm sáng mang tên Cristiano Roland. Cựu PCT AFF Dương Vũ Lâm nói tiếp: “Tôi cho rằng ông Roland là HLV phù hợp với các cầu thủ trẻ Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ông ấy có khả năng giúp cho các học trò của mình phát huy tối đa năng lực”.

“Ông Roland cũng giúp cho các cầu thủ trẻ Việt Nam có được sự tự tin khi bước ra sân thi đấu, từ đó họ thực hiện đúng ý đồ của HLV trưởng, thể hiện rõ chất kỹ thuật của từng người”, vẫn là lời của vị cựu PCT AFF, cựu PCT chuyên môn VFF.

Việc bóng đá trẻ Việt Nam tìm ra đúng HLV ở thời điểm này rất quan trọng. Sau khi HLV Hoàng Anh Tuấn rời VFF để quay lại với nghề HLV chuyên nghiệp, các đội tuyển trẻ Việt Nam rơi vào giai đoạn thiếu hụt HLV kế thừa.

Một số chiến lược gia đã được thử sức, nhưng chưa ai thành công, cho đến khi HLV Cristiano Roland xuất hiện và vượt qua thử thách.

Thước đo về năng lực

Nhìn từ giải U17 châu Á 2026, trước đó nữa là giải U17 Đông Nam Á, có thể rút ra một số điều về đội tuyển U17 Việt Nam hiện nay. Đúng như cựu PCT AFF, cựu PCT chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nhận xét, chất lượng đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam đã dẫn đầu Đông Nam Á.

Chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã được nâng lên (Ảnh: AFC).

Nguồn cầu thủ của chúng ta ổn định hơn các quốc gia khác trong khu vực, chất lượng kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam cũng đồng đều hơn.

Còn so với mặt bằng của bóng đá trẻ châu Á, bóng đá trẻ Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Các đội trẻ của bóng đá Việt Nam giờ đủ sức đánh bại các đại diện của bóng đá trẻ Tây Á. Việc này không chỉ thể hiện ở giải U17 châu Á đang diễn ra, mà còn được thể hiện tại VCK giải U23 châu Á hồi đầu năm.

Đội tuyển U17 Việt Nam thắng các đội Yemen, UAE, còn đội U23 Việt Nam từng thắng các đội Jordan, Saudi Arabia, UAE tại giải U23 châu Á hồi tháng 1 năm nay. Đấy là bước tiến lớn về mặt chuyên môn của bóng đá trẻ Việt Nam, phản ánh rằng chúng ta đã biết cách phát huy những điểm mạnh của mình, khai thác đúng vào các điểm yếu của đối phương.

Riêng khi so sánh với các nền bóng đá hàng đầu châu Á như Hàn Quốc và Australia, các cầu thủ trẻ Việt Nam cũng đã thi đấu tốt hơn trước.

Cụ thể, đội tuyển U17 Việt Nam tạo ra rất nhiều khó khăn cho đội tuyển U17 Hàn Quốc, ghi bàn mở tỷ số vào lưới đội bóng Đông Bắc Á, chỉ chịu thua chung cuộc 1-4 với 4 bàn thua đều đến từ những phút cuối trận (từ phút 84 trở đi), vì sa sút thể lực, vì mất tập trung trong những phút cuối…

Nhìn chung, đó là khoảng cách trình độ mà các cầu thủ trẻ Việt Nam cần phải rèn luyện thêm. Đấy cũng là những điểm mà U17 Việt Nam cần phải khắc phục, trước khi tham dự VCK World Cup U17, diễn ra tại Qatar vào cuối năm nay.

Trận thua U17 Hàn Quốc là một bài học trước World Cup (Ảnh: AFC).

Các kết quả khác nhau trước cùng một đội U17 Australia tại giải U17 Đông Nam Á (thắng 2-1) và U17 châu Á (thua 0-3) cũng rất đáng nói. Thật ra, trình độ của đôi bên không thay đổi nhiều sau 2 giải đấu diễn ra chỉ cách nhau ít tuần.

Sự thay đổi ở đây có lẽ đến từ yếu tố tinh thần của đôi bên trong từng trận đấu cụ thể. Tại giải U17 Đông Nam Á ít tuần trước, U17 Việt Nam quyết tâm hướng đến ngôi vô địch, nên động lực chiến thắng của chúng ta trước đội bóng trẻ xứ sở chuột túi rất rõ ràng.

Đến giải U17 châu Á, U17 Việt Nam không còn động lực đó. Nhiệm vụ quan trọng nhất của U17 Việt Nam tại giải châu Á là giành vé dự VCK World Cup U17. Sau khi đạt được mục tiêu này, đoàn quân của HLV Cristiano Roland không còn giữ được sự tập trung như trước, nên phần nào yếu đi trong trận đấu với U17 Australia ở tứ kết giải châu lục.

Hơn nữa, trong bóng đá, mục tiêu khác nhau, điểm rơi phong độ của các đội bóng cũng khác nhau. Không loại trừ khả năng HLV Roland chỉ chọn điểm rơi phong độ cho U17 Việt Nam đến hết vòng bảng giải U17 châu Á. Sau giai đoạn đó, phong độ về thể lực của U17 Việt Nam đã có chiều hướng đi xuống.

Đây là điều bình thường đối với một đội bóng thuộc “chiếu dưới” khi thi đấu ở một giải đẳng cấp cao. Không có đội nào thuộc nhóm các đội yếu có thể đảm bảo chơi hay trong mọi trận đấu, đây là chuyện liên quan đến yếu tố nhân sự, tố chất…

HLV Roland là nhân vật phù hợp với các đội trẻ Việt Nam (Ảnh: VFF).

Các HLV của những đội chiếu dưới thường chỉ tính toán điểm rơi phong độ, thể lực cho một vài trận đấu cụ thể ở giải đấu nhất định. Sau khi hoàn thành mục tiêu trong những trận đấu đấy, việc các cầu thủ của những đội chiếu dưới như U17 Việt Nam không còn giữ được thể lực và năng lực chuyên môn như chính họ cách đó chỉ vài ngày là điều không hiếm.

Toan tính cần thiết trước thềm World Cup

Chúng ta sẽ rèn luyện thêm, tính toán thêm cho VCK World Cup. Ví dụ, sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng VCK World Cup U17 năm 2026 tại Qatar, U17 Việt Nam sẽ chọn lựa đối thủ để thi đấu giao hữu.

Các đối thủ mà chúng ta thi đấu giao hữu trước giải chính thức sẽ có nét tương đồng, thậm chí có lối chơi tương tự như các đối thủ sẽ xuất hiện tại World Cup. Điều này sẽ giúp cho các cầu thủ U17 Việt Nam làm quen với tính chất của các trận đấu tại World Cup.

Đây cũng là cách chuẩn bị của các đội chiếu dưới vẫn thường dùng. Không có bất kỳ đội bóng yếu nào có thể đảm bảo đủ sức chơi tốt trước mọi đối thủ ở cấp độ thế giới. Thành ra, chúng ta cần những trận cầu gần như “mô phỏng” các trận đấu sẽ diễn ra ở đấu trường World Cup.

Sở dĩ U23 Việt Nam thi đấu thành công tại VCK U23 châu Á hồi tháng 1, là nhờ trước đó chúng ta thường xuyên thi đấu tập huấn với các đội rất mạnh ở cấp độ châu Á, giúp các cầu thủ không còn bỡ ngỡ khi bước vào giải chính thức.

Trận thua U17 Australia tại tứ kết giải U17 châu Á có khi không phản ánh đúng sự tiến bộ của U17 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Còn về phía mình, từ giải U23 châu Á 2026, SEA Games 33 hồi năm ngoái, U17 châu Á và trước đó là giải U17 Đông Nam Á 2026, có thể thấy lối chơi của các đội trẻ Việt Nam đang có sự đồng nhất, tiến gần đến lối chơi của đội tuyển quốc gia.

Đó là lối đá kiểm soát bóng, phối hợp nhóm nhỏ ngay khi có cơ hội. Dù chơi tấn công áp đặt hay phòng ngự phản công, các cầu thủ Việt Nam từ đội tuyển quốc gia cho đến các đội trẻ đều đá theo phong cách kiểm soát bóng.

Họ không còn vội vã phá bóng mạnh nhất có thể, ra càng xa khung thành càng tốt như trước. Thay vào đó, cầu thủ Việt Nam dám kiểm soát bóng, chuyền ngắn ngay bên phần sân nhà, đưa bóng lên phía trên có lớp lang.

Cầu thủ của chúng ta tìm cách khoan thủng hàng thủ đối phương bằng kỹ thuật và bằng sự khoa học về mặt chiến thuật, chứ không còn trông chờ vào yếu tố may rủi như trước.

Đấy là sự tiến bộ rõ rệt về mặt kỹ thuật, chiến thuật và đặc biệt là về mặt tư duy chơi bóng. Đây là điều mà bóng đá Việt Nam từng có lúc nhìn các nền bóng đá khác ở châu Á (đặc biệt là nhìn Nhật Bản và Hàn Quốc) mà ao ước. Hiện giờ, từng bước, chúng ta đang đi theo đúng lộ trình của các nền bóng đá này, trong việc xây dựng bản sắc!