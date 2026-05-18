U17 Việt Nam rạng rỡ về nước, HLV Cristiano Roland nói lời đặc biệt

Sau hành trình bay hơn 10 tiếng đồng hồ từ Saudi Arabia, U17 Việt Nam đặt chân tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào chiều 18/5. Tại sân bay, đông đảo người hâm mộ chào đón đoàn quân của HLV Cristiano Roland.

Tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam xuất sắc giành vé vào tứ kết, cùng suất dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Dù không thể vào sâu trong giải, nhưng màn thể hiện của các cầu thủ trẻ xứng đáng nhận được nhiều sự khen ngợi.

Sau khi về nước, các cầu thủ tiếp tục tập luyện với CLB chủ quản, chuẩn bị cho một số giải quốc gia thời gian tới. HLV Cristiano Roland cũng trở lại với CLB Hà Nội, nơi ông được giao nhiệm vụ đào tạo trẻ.

U17 Việt Nam về nước sau hành trình đáng nhớ tại giải châu Á (Ảnh: VFF).

Nhìn lại hành trình đáng nhớ vừa qua, chiến lược gia người Brazil cho rằng sự kỷ luật, đoàn kết và tuân thủ đấu pháp đã giúp U17 Việt Nam giành thành tích lịch sử.

"Tôi cùng toàn bộ ban huấn luyện đều cảm thấy vô cùng tự hào về các cầu thủ với những gì họ thể hiện và đạt được. Việc hoàn thành cả hai mục tiêu là vô địch Đông Nam Á và giành vé dự World Cup 2026 trong thời gian ngắn như vậy là một điều rất đáng mừng", HLV Cristiano Roland chia sẻ.

"Thuyền trưởng" U17 Việt Nam cho biết ông rất hạnh phúc vì sau hai giải đấu, đội tuyển U17 Việt Nam trở nên mạnh mẽ và gắn kết hơn rất nhiều.

“Tại giải châu Á vừa qua, tôi và ban huấn luyện đều nhìn thấy sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của các cầu thủ để đạt được kết quả như hiện tại. Các em hoàn toàn xứng đáng với những lời chúc mừng sau hành trình đầy cố gắng đó", HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Người hâm mộ chào đón U17 Việt Nam về nước (Ảnh: VFF).

Về bản thân mình, HLV Cristiano Roland sẽ lại bắt tay ngay vào công việc ở CLB Hà Nội, đồng thời ông không quên cảm ơn ông bầu Đỗ Quang Hiển.

"Ngay ngày mai, tôi quay trở về CLB Hà Nội để tiếp tục công việc chuẩn bị cho giải U19 quốc gia. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bầu Hiển và Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang, cùng toàn thể đội bóng đã tạo điều kiện, giúp đỡ, cho phép tôi lên phục vụ U17 Việt Nam trong khoảng thời gian vừa qua", HLV Cristiano Roland nói.

Về kế hoạch sắp tới của U17 Việt Nam, HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội muốn làm được “điều gì đó” ở World Cup cần tiếp tục nỗ lực, nâng cấp sức mạnh cũng như bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu.

Nhìn lại hành trình của hai thế hệ U17 Việt Nam liên tiếp tham dự vòng chung kết U17 châu Á, HLV Cristiano Roland cho rằng những bài học từ thất bại năm ngoái đã giúp đội tuyển trưởng thành hơn để hiện thực hóa giấc mơ World Cup trong năm nay.

“Đây là hai thế hệ mà chúng tôi đã chuẩn bị để hướng tới mục tiêu World Cup. Thế hệ trước đã không may mắn vì những chi tiết nhỏ, trong đó có vấn đề thể lực. Năm nay, những sai lầm vẫn xảy ra, nhưng may mắn là nó đến ở trận thứ hai. Đến trận thứ ba, chúng tôi đã không lặp lại điều đó và giành chiến thắng để lấy vé dự World Cup”, HLV Roland cho biết.

HLV Cristiano Roland mang tới thành công cho U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

"Tôi và đội bóng vẫn cần thêm nhiều thời gian hơn nữa để có thể chuẩn bị cùng nhau một cách tốt nhất, nhằm tiến xa hơn chứ không chỉ dừng lại ở kết quả này. Hành trình sắp tới tại World Cup đòi hỏi các cầu thủ phải chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, từ nền tảng sức mạnh cho đến những chi tiết nhỏ nhất để có được màn trình diễn tốt nhất", HLV Cristiano Roland chốt lại.

FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 tại Qatar. Đây là lần thứ hai trong lịch sử giải đấu được mở rộng lên quy mô 48 đội tham dự. Kể từ năm 2025, FIFA cũng quyết định chuyển U17 World Cup sang chu kỳ tổ chức thường niên thay vì hai năm một lần như trước đây.

Theo lịch đã được công bố, lễ bốc thăm chia bảng FIFA U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 21/5 tại trụ sở của FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ).