Trước lượt trận cuối cùng giải U17 châu Á, U17 Việt Nam đang xếp thứ hai bảng C với cùng 3 điểm như U17 Yemen nhưng hơn hiệu số đối đầu. Đứng đầu bảng là U17 Hàn Quốc với 4 điểm, còn U17 UAE xếp cuối cùng với 1 điểm.

U17 Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á (đồng thời giành vé tham dự World Cup U17) nếu giành chiến thắng trước U17 UAE. Trong trường hợp hòa U17 UAE, U17 Việt Nam vẫn sẽ giành vé nếu U17 Yemen không thắng U17 Hàn Quốc.

Bình luận về U17 Việt Nam, siêu máy tính ChatGPT viết: “U17 Việt Nam vừa thua ngược tiếc nuối trước U17 Hàn Quốc. Dù dẫn trước tới phút 83 nhưng đội bóng này lại hụt hơi và để thủng lưới tới 4 bàn trong 10 phút cuối.

Điểm mạnh của U17 Việt Nam là lối chơi kỷ luật. Họ không dễ bị đánh bại khi luôn thể hiện tinh thần thi đấu tốt. Bên cạnh đó, đoàn quân của HLV Cristiano Roland có khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh.

Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của Việt Nam cũng để lộ điểm yếu. Họ thường xuống thể lực và thi đấu mất tập trung ở thời điểm cuối trận. Ngoài ra, U17 Việt Nam có thể bị khai thác ở những tình huống bóng bổng”.

Siêu máy tính cũng nhận xét về U17 UAE: “Đội bóng Tây Á có chất lượng cầu thủ tốt, thể hình vượt trội. Tuy nhiên, vấn đề của đội bóng là hàng thủ thi đấu thiếu ổn định. Việc bị U17 Yemen ghi tới 3 bàn cho thấy điều đó. Ngoài ra, cự ly đội hình của U17 UAE cũng có vấn đề nên họ chưa thể phát huy tố chất tốt”.

Theo siêu máy tính ChatGPT, U17 Việt Nam có 42% khả năng giành chiến thắng. Cơ hội giành 3 điểm của U17 UAE là 27%. Khả năng trận đấu có tỷ số hòa là 31%.

Lý giải về sự lựa chọn của mình, siêu máy tính cho rằng U17 Việt Nam ổn định hơn về chiến thuật. Trong khi đó, U17 UAE dù có chất lượng đội hình tốt nhưng lại thi đấu chưa thực sự ổn trong hai trận đấu vừa qua.

Siêu máy tính ChatGPT dự đoán U17 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U17 UAE.

Phát biểu sau trận thua trước U17 Hàn Quốc, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh cơ hội tham dự World Cup của U17 Việt Nam vẫn còn. "Cơ hội vẫn còn trong tay chúng ta nên bây giờ điều quan trọng nhất là nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị cho trận tiếp theo. Trận đấu sau mới là trận quyết định.

Dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải vượt qua. Toàn đội dốc toàn lực cho trận cuối cùng và chúng ta phải chiến đấu hết mình", HLV người Brazil nhấn mạnh.

Trong khi đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tập trung và tính kỷ luật trong thi đấu, đồng thời động viên các cầu thủ nhanh chóng đứng dậy để hướng tới trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U17 UAE.

“Đây là bài học rất cần thiết mà các con phải cố gắng vượt qua. Trong bóng đá, trận đấu chưa kết thúc cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chúng ta đang dẫn bàn nhưng đã có thời điểm chơi bị động. Tuy nhiên, tất cả đều có thể làm lại vì phía trước vẫn còn một trận đấu nữa”, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chia sẻ.