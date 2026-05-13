Xem trực tiếp trận đấu U17 Việt Nam gặp U17 UAE ở đâu?

Hôm nay, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở bảng C giải U17 châu Á gặp đối thủ mạnh là U17 UAE. Mặc dù đây là thử thách khó khăn nhưng đoàn quân của HLV Cristiano Roland tràn đầy tự tin bước vào trận đấu này.

U17 Việt Nam cần vượt qua cú sốc thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Trong loạt trận cuối bảng B giải U17 châu Á tại Saudi Arabia vào rạng sáng 13/5, U17 Qatar đã gây thất vọng lớn khi chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước U17 Trung Quốc. Với kết quả này, đội bóng Tây Á chính thức bị loại khỏi giải châu Á. U17 Nhật Bản (9 điểm) và U17 Trung Quốc (3 điểm) là những đội bóng đi tiếp và đồng thời có vé tham dự World Cup.

Việc U17 Qatar (chủ nhà World Cup) không có vé lọt vào tứ kết giải U17 châu Á mang tới tin buồn cho nhiều đội bóng. Nếu U17 Qatar giành vé đi tiếp thì đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất sẽ có vé tham dự World Cup. Tuy nhiên, khi đội bóng Tây Á bị loại, suất vé vớt này không còn.

Điều này ảnh hưởng tới cơ hội tham dự World Cup của U17 Việt Nam. Giờ đây, chúng ta không thể hy vọng giành vé thông qua con đường xếp thứ ba xuất sắc nhất. Thay vào đó, đoàn quân HLV Cristiano Roland chỉ còn lựa chọn nằm trong nhóm hai đội đầu bảng.

U17 Việt Nam hòa U17 UAE 1-1 ở giải châu Á năm ngoái (Ảnh: VFF).

Ở thời điểm này, U17 Việt Nam xếp thứ hai bảng C với cùng 3 điểm như U17 Yemen nhưng hơn hiệu số đối đầu. Đứng đầu bảng là U17 Hàn Quốc với 4 điểm, còn U17 UAE xếp cuối cùng với 1 điểm.

Vào lúc 0h ngày 14/5, U17 Việt Nam đối đầu U17 UAE và U17 Hàn Quốc gặp U17 Yemen. U17 Việt Nam nếu thắng U17 UAE sẽ giành vé vào tứ kết cùng tấm vé dự World Cup U17. Nếu hòa U17 UAE, đoàn quân HLV Roland vẫn hoàn thành mục tiêu nếu U17 Yemen không thắng U17 Hàn Quốc. Trong trường hợp thua U17 UAE, U17 Việt Nam sẽ bị loại.

U17 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tinh thần và lối chơi cho trận đấu sắp diễn ra với U17 UAE. Ở buổi tập diễn ra chiều qua (12/5, theo giờ địa phương tại Saudi Arabia), buổi tập cuối cùng của U17 Việt Nam trước khi thi đấu với U17 UAE, toàn đội đã chuẩn bị cho phương án rất cụ thể.

VFF cho biết: “Ban huấn luyện tiếp tục rà soát các phương án chiến thuật cho trận đấu với U17 UAE, đặc biệt ở các tình huống chuyển đổi trạng thái, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội trong tấn công”.

Điều này cho thấy nhiều khả năng HLV Cristiano Roland nhiều khả năng sẽ cho U17 Việt Nam chơi thiên về phòng ngự phản công trước đội bóng trẻ đến từ xứ sở Ả rập.

Đây được đánh giá là lối chơi hợp lý, bởi cầu thủ UAE vẫn nhỉnh hơn cầu thủ Việt Nam về mặt tố chất. Chúng ta khó đua sức với đối thủ, khó chơi đôi công từ đầu đến cuối trước U17 UAE.

7 đội tuyển châu Á dự World Cup U17 2026 đã được xác định gồm U17 Qatar (chủ nhà), U17 Nhật Bản, U17 Trung Quốc, U17 Saudi Arabia, U17 Tajikistan, U17 Uzbekistan, U17 Australia.