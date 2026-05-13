HLV U17 Thái Lan và U17 Indonesia lên tiếng sau khi mất vé dự World Cup

Hòa 2-2 U17 Myanmar, U17 Thái Lan chia tay giải châu Á

U17 Thái Lan đứng thứ 3 tại bảng A, với chỉ một điểm sau 3 trận. Đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng thua 2 trận (0-2 trước Tajikistan và 0-2 trước Saudi Arabia), chỉ hòa một trận (2-2 trước Myanmar).

Sau khi bị loại khỏi giải U17 châu Á và mất vé dự World Cup U17 năm 2026, HLV Marco Gockel (người Đức) của U17 Thái Lan nói: “Ước mơ của chúng tôi là được đến World Cup. Nhưng kết quả là chúng tôi không thể thực hiện điều đó. Tôi cảm thấy rất buồn và tiếc nuối”.

“Toàn bộ hành trình vòng bảng, U17 Thái Lan chỉ có một điểm. Trước trận đấu với U17 Myanmar (diễn ra lúc rạng sáng nay, 13/5), chúng tôi đã hướng đến chiến thắng, nhưng chúng tôi đã bắt đầu trận đấu không tốt, bị đối thủ dẫn trước 2 bàn.

Mặc dù sau đó U17 Thái Lan ghi được 2 bàn, để gỡ hòa 2-2, nhưng nỗ lực đi tìm chiến thắng của chúng tôi vẫn không thành công”, HLV Marco Gockel nói thêm.

Dù thất vọng với kết quả giành được, nhưng vị HLV người Đức đang dẫn dắt đội tuyển U17 Thái Lan không có ý trách cứ các học trò.

Ông Marco Gockel chia sẻ: “Tôi không đổ lỗi cho ai cả. Tất cả những cầu thủ mà tôi có được ở giải năm nay đều thi đấu đầy nỗ lực và thể hiện triển vọng phát triển trong tương lai. Tôi hy vọng rằng các cầu thủ của tôi tiếp tục cố gắng để phát triển sự nghiệp, hy vọng bóng đá Thái Lan tiếp tục hướng về mục tiêu World Cup”.

Đây là giải đấu quốc tế thứ 2 liên tiếp đội tuyển U17 Thái Lan bị loại ngay sau vòng bảng. Cách đây chỉ ít tuần, đội U17 Thái Lan bị loại sau vòng bảng giải U17 Đông Nam Á.

Cùng chung cảnh ngộ với U17 Thái Lan và U17 Indonesia. Đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo bị loại sau trận thua 1-3 trước U17 Nhật Bản, kết thúc lúc rạng sáng nay (13/5, theo giờ Việt Nam).

HLV Kurniawan Dwi Yulianto của U17 Indonesia lên tiếng: “U17 Indonesia đã kết thúc hành trình tại giải U17 châu Á, nhưng sự nghiệp của các cầu thủ trẻ chưa kết thúc. Tôi nói với các cầu thủ rằng sự nghiệp của họ vẫn còn rất dài. Họ phải tiếp tục tập luyện và phải tiếp tục phấn đấu để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”.

“Tôi hy vọng sẽ được nhìn thấy các em khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia trong tương lai”, HLV Kurniawan khẳng định.

Khi còn là cầu thủ, ông Kurniawan Dwi Yulianto là chân sút rất nổi tiếng, ông thi đấu cùng thời với các ngôi sao Kiatisuk Senamuang (Thái Lan) và Lê Huỳnh Đức (Việt Nam). Họ là những tiền đạo giỏi nhất Đông Nam Á nhiều năm trước.

Dù vậy, sau khi chuyển sang công tác huấn luyện, ông Kurniawan chưa có được những thành công gây tiếng vang lớn.

U17 Indonesia xếp thứ 4 tại bảng B, với 3 điểm sau 3 trận. Họ thua 2 trận (0-2 trước Qatar và 1-3 trước Nhật Bản), chỉ thắng một trận (1-0 trước U17 Trung Quốc).

HLV Kurniawan tiếp tục dành lời động viên đến các học trò của mình, mong họ cũng sẽ có sự nghiệp rực rỡ: “Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn sự nỗ lực của các cầu thủ trẻ. Họ phải luôn tin rằng con đường phía trước, sự nghiệp của họ vẫn còn thênh thang”.

Ngoài U17 Thái Lan và Indonesia, một đại diện khác của bóng đá Đông Nam Á ở giải năm nay là U17 Myanmar cũng đã bị loại. U17 Myanmar đứng cuối bảng A. Hiện tại, U17 Việt Nam là niềm hy vọng duy nhất của bóng đá trẻ khu vực, còn cơ hội dự World Cup U17 năm 2026.