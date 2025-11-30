U17 Việt Nam 1-0 U17 Malaysia (hiệp 1): U17 Việt Nam mở tỷ số từ rất sớm

Báo Malaysia bình luận về trận đấu “sinh tử” của đội nhà với U17 Việt Nam

Vào lúc 19h tối nay (30/11), U17 Việt Nam sẽ bước vào trận chiến “sinh tử” với U17 Malaysia. Trước trận đấu này, hai đội cùng có 12 điểm nhưng U17 Việt Nam xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại (+26 vs +20).

Chỉ có đội nhất bảng mới giành vé tham dự giải U17 châu Á. U17 Việt Nam chỉ cần hòa trong trận đấu này là hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi đó, U17 Malaysia bắt buộc phải giành chiến thắng.

Trước thềm trận đấu, tờ New Straits Times đã nhấn mạnh về tính chất “sinh tử”. Tờ báo của Malaysia bình luận: “U17 Malaysia sẽ đối đầu với đại kình địch U17 Việt Nam trong trận đấu quyết định ở bảng C vòng loại giải U17 châu Á.

U17 Malaysia không còn lựa chọn, ngoài việc phải giành chiến thắng trong trận đấu này. Sau 4 trận đấu, U17 Malaysia bằng điểm với U17 Việt Nam nhưng vẫn thua kém hiệu số bàn thắng bại.

U17 Việt Nam chỉ cần kết quả hòa là giành vé tham dự giải U17 châu Á (Ảnh: Minh Quân).

Không ai kỳ vọng U17 Malaysia tiến gần đến tấm vé vượt qua vòng loại giải U17 châu Á, đặc biệt là sau trận thua 0-11 trước U17 Croatia trong trận giao hữu vào hôm 10/11. Tuy nhiên, giờ đây, U17 Malaysia đang tiến gần tới mục tiêu này. Toàn đội sẵn sàng bước vào trận đấu quyết định với chủ nhà U17 Việt Nam”.

Tờ Bharian bình luận: “U17 Malaysia đã đi đúng hướng trong thời gian qua và tiến gần tới tấm vé tham dự giải U17 châu Á. Thử thách cuối cùng của U17 Malaysia là đội chủ nhà U17 Việt Nam. Hai đội sẽ gặp nhau trong trận tranh ngôi đầu bảng và tấm vé tham dự giải U17 châu Á vào ngày 30/11”.

Tương tự, tờ Stadium Astro nhấn mạnh: “U17 Malaysia đang bất lợi khi kém hiệu số bàn thắng bại trước U17 Việt Nam. Do đó, đoàn quân của HLV Javier Jorda Ribera bắt buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu quyết định với U17 Việt Nam mới giành vé tham dự giải châu Á”.

Sau trận đấu với U17 Singapore, HLV Javier Jorda Ribera cho biết: “Chiến thắng U17 Singapore rất quan trọng với chúng tôi. Bây giờ, chỉ có chiến thắng trước U17 Việt Nam mới giúp U17 Malaysia giành vé dự giải U17 châu Á. U17 Việt Nam đang có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà”.