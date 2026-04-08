Trung vệ Duy Mạnh thất lạc đồng hồ tiền tỷ, cầu cứu cộng đồng mạng truy tìm

Tối 7/4, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã chia sẻ trên trang cá nhân việc anh bị thất lạc chiếc đồng hồ thương hiệu Audemars Piguet khi làm thủ tục rời khách sạn ở Ninh Bình.

Theo cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nội FC, trên đường về Hà Nội, anh cất đồng hồ trong balo và để ở ghế cuối xe. Sáng hôm sau kiểm tra lại, anh phát hiện đồng hồ đã mất.

Mẫu đồng hồ có giá trị lớn của Duy Mạnh bị thất lạc (Ảnh: FBNV).

Chiếc đồng hồ của Duy Mạnh có giá hơn 45.000 USD (khoảng hơn 1 tỷ đồng), thuộc mẫu hiếm và xa xỉ trên thị trường. Đây là mẫu đồng hồ có khung làm từ titanium, kim và vạch chỉ giờ bằng vàng trắng, mặt kính là đá sapphire chống lóa. Động cơ đồng hồ là máy tự động dự trữ năng lượng tới 70 giờ, chống nước ở độ sâu 100m.

"Tôi viết bài này chân thành mong sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng để có thể chuộc lại đồng hồ bị mất vì đây là một món quà kỷ niệm rất có ý nghĩa đối với tôi", trung vệ Duy Mạnh chia sẻ trên trang cá nhân.

Cũng theo Duy Mạnh, ngay sau khi phát hiện thất lạc đồng hồ, anh đã trình báo Công an tỉnh Ninh Bình từ hôm 31/3 về việc mất tài sản giá trị với hy vọng có thể tìm lại được tài sản. Dù vậy sau hơn một tuần, tung tích chiếc đồng hồ bạc tỷ vẫn chưa có manh mối.

Đến sáng 8/4, bài đăng trên mạng xã hội của Duy Mạnh nhận gần 9.000 lượt tương tác. Nhiều người chia sẻ lại thông tin nhằm tăng khả năng tìm kiếm. Bạn bè, người thân, đồng nghiệp Duy Mạnh gửi lời động viên, mong cầu thủ sớm tìm lại được món đồ quan trọng để tập trung thi đấu.

Duy Mạnh đang là đội trưởng Hà Nội FC cũng như của đội tuyển Việt Nam. Anh đang duy trì phong độ ổn định giúp đội bóng thủ đô cạnh tranh trong nhóm đầu V-League. Ở đội tuyển, 2 trận gần nhất dịp FIFA Days tháng 3, Duy Mạnh đều thi đấu và góp công lớn giúp đội thắng Bangladesh, Malaysia.