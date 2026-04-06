Trọng tài quốc tế nhận xét về công nghệ VAR tại giải PPA Hanoi Cup

Tại giải PPA Tour Hanoi Cup 2026, hệ thống VAR được sử dụng là công nghệ IRS (Instant Replay System) thuộc MK Vision - thành viên của MK Group. Đây là công nghệ hiện đại nhất lần đầu tiên được áp dụng tại một giải đấu thuộc PPA, với mục tiêu đảm bảo cao nhất tính minh bạch, công bằng, giảm thiểu tối đa những tranh cãi giữa các VĐV với trọng tài trong các trận đấu đối với các tình huống khuất, không nhìn thấy đường bóng bay, hoặc tốc độ quá nhanh mắt thường không theo kịp.

Pickleball là môn thể thao cực khó để điều hành bằng mắt thường do tốc độ bóng của những cú volley ở vùng sát lưới diễn ra rất nhanh. Chính vì vậy, áp lực của trọng tài trong mỗi trận đấu đỉnh cao là vô cùng lớn.

Khác với cách hiểu phổ biến rằng video replay chỉ dùng để “xem lại”, hệ thống Instant Replay System (IRS) tại PPA Tour Hanoi Cup 2026 được thiết kế để giải quyết trực tiếp các bài toán vận hành của trận đấu.

Trước hết là độ chính xác trong quyết định. Hệ thống camera AI đa góc quay cho phép ghi nhận toàn bộ diễn biến trận đấu, từ đó hỗ trợ trọng tài truy xuất nhanh tình huống, phóng to, làm chậm và phân tích theo từng khung hình. Điều này đặc biệt quan trọng trong các pha bóng sát vạch, nơi sai số chỉ tính bằng milimet.

Tiếp đến là tính nhất quán. Không chỉ đúng ở một tình huống, IRS giúp đảm bảo các quyết định được đưa ra theo cùng một tiêu chuẩn xuyên suốt giải đấu, hạn chế sự khác biệt giữa các tổ trọng tài.

Cuối cùng là yếu tố niềm tin. Khi một quyết định có thể được kiểm chứng bằng dữ liệu hình ảnh rõ ràng, mức độ tranh cãi giảm đi đáng kể. Vận động viên thi đấu với sự yên tâm cao hơn, trong khi khán giả có thể theo dõi trận đấu với niềm tin vào tính minh bạch của kết quả.

Trọng tài Ngọc Anh, người trở về từ Brisbane (Australia) để tham gia điều hành những trận đấu quan trọng tại PPA Tour Hanoi Cup chia sẻ: "Áp lực lớn nhất nằm ở những tình huống đánh volley tốc độ cao. Trọng tài vừa phải quan sát chân vận động viên có phạm quy vùng bếp hay không, vừa phải để mắt tới bóng ở các đường biên. Khi vận động viên hỏi: 'Trọng tài có nhìn rõ không?', mình thực sự cảm thấy áp lực vì phải đưa ra câu trả lời chính xác nhất để đảm bảo công bằng".

Theo bà Ngọc Anh, hệ thống IRS lần này là một sự khác biệt hoàn toàn so với các công nghệ cô từng sử dụng ở các giải đấu trước đó. "Video ở đây không bị giật, hình ảnh rất đều và mượt. Nó quay chậm lại giúp chúng tôi nhìn rõ bóng in hay out một cách tuyệt đối", trọng tài Ngọc Anh khẳng định.

Một trong những điểm yếu của các hệ thống VAR truyền thống là thời gian chờ đợi quá lâu, làm nguội lạnh sự hưng phấn của vận động viên và khán giả. Tuy nhiên, IRS tại Mỹ Đình đã giải quyết triệt để vấn đề này. Trọng tài pickleball quốc tế John Ng cho biết ông vô cùng ấn tượng với tốc độ của hệ thống.

"Điểm tuyệt vời nhất là kết quả trả về trong chưa đầy 1 phút. Chúng tôi không phải mất quá nhiều thời gian và vận động viên cũng không phải chờ đợi lâu. Từ sáng đến giờ, chúng tôi xử lý khoảng 7 đến 8 lần khiếu nại và tôi rất vui khi nói rằng không có quyết định nào đưa ra mà không có kết luận cuối cùng", ông John Ng chia sẻ trong ngày thi đấu thứ 3 giải PPA Tour Hanoi Cup.

Ông Johns Ng cũng nhấn mạnh rằng hệ thống này cho phép quan sát từ 3 đến 4 góc độ khác nhau, loại bỏ hoàn toàn sai sót của con người. Đây là điểm cộng lớn so với các hệ thống khác vốn thường xuyên phải "đầu hàng" sau 7-9 phút chờ đợi mà vẫn không đưa ra được kết quả cuối cùng.

Dù công nghệ vô cùng mạnh mẽ, nhưng theo trọng tài John Ng, thách thức lại nằm ở chính con người. Các trọng tài phải học lại các kịch bản đối thoại mới, quy trình vận hành và trình tự phản hồi sao cho chính xác và chuyên nghiệp nhất.

"Vấn đề không nằm ở hệ thống, mà là ở phía chúng tôi. Đây là một quá trình học hỏi mới để biết mình nên nói gì, nói khi nào và nói như thế nào cho đúng trình tự", vị trọng tài quốc tế chia sẻ về sự khắt khe trong môi trường PPA chuyên nghiệp.

Sự thành công của hệ thống IRS tại PPA Hanoi Cup 2026 không chỉ bảo vệ quyền lợi cho các tay vợt như Lý Hoàng Nam hay Trương Vinh Hiển trước những pha bóng gây tranh cãi, mà còn khẳng định sự chuyên nghiệp hóa của ban tổ chức. Đồng thời cho thấy năng lực làm chủ công nghệ từ khâu thiết kế, sản xuất và triển khai ở quy mô chuyên nghiệp của doanh nghiệp trong nước.

Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang hướng tới sự chuyên nghiệp và hội nhập, những giải pháp như IRS không chỉ giúp giải quyết các tình huống cụ thể trên sân, mà còn góp phần hình thành một cách tiếp cận mới, nơi công nghệ trở thành “điểm tựa” cho những quyết định quan trọng, đảm bảo tính công bằng và nâng cao chất lượng của mỗi trận đấu.

Khi công nghệ và con người cùng tìm thấy tiếng nói chung, Pickleball sẽ thực sự trở thành một sân chơi công bằng, nơi tài năng được vinh danh bởi những phán quyết không thể chối cãi.