Lý Hoàng Nam có mặt tại Hà Nội, PPA Asia Tour Hanoi Cup gấp rút hoàn tất

Điểm khác biệt lớn nhất của giải đấu lần này chính là hệ thống sân thi đấu được bố trí dày đặc và đồng bộ. Thay vì các mặt sân đơn lẻ, Ban tổ chức đã thiết lập các cụm sân đan xen theo đúng mô hình của PPA Tour (Mỹ), cho phép diễn ra hàng loạt trận cầu cùng lúc với nhịp độ liên tục.

Ngoài ra giải PPA Tour Asia Hanoi Cup 2026 còn ứng dụng hệ thống PlayReplayPickleball. Đây là phiên bản công nghệ VAR dành cho pickleball, giúp xác định chính xác bóng trong hay ngoài, giảm thiểu tranh cãi. Hệ thống này mang lại sự công bằng tuyệt đối, tốc độ xử lý nhanh, nâng cao chuyên nghiệp.

Hệ thống thảm sân chuyên dụng màu xanh bắt mắt đã được lắp đặt hoàn thiện, kết hợp cùng mái vòm cao vút và dàn đèn đạt chuẩn thi đấu quốc tế. Những điều kiện tối ưu này không chỉ giúp các tay vợt phô diễn kỹ năng tốt nhất mà còn mang lại trải nghiệm thị giác mãn nhãn cho người xem.

Với sức chứa phục vụ hơn 700 vận động viên trong nước và quốc tế, PPA Asia Hanoi Cup 2026 hứa hẹn là cuộc hội quân lớn nhất của cộng đồng pickleball từ trước đến nay tại Thủ đô.

Chiều 30/3, Lý Hoàng Nam cùng một số tay vợt danh tiếng trong nước đã có mặt tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình để khảo sát sân đấu trước khi bước vào cuộc tranh tài nảy lửa.

Bên cạnh những tay vợt nổi tiếng trong nước, sự góp mặt của dàn sao quốc tế hàng đầu cũng là yếu tố đẩy sức nóng của giải đấu lên đỉnh điểm. Đây được xem là bước đi chiến lược, khẳng định vị thế "điểm đến số một" của Việt Nam trên bản đồ pickleball khu vực khi liên tục đăng cai các sự kiện tầm cỡ thế giới.

Không chỉ dừng lại ở một giải đấu thể thao, PPA Asia Hanoi Cup 2026 còn là biểu tượng cho sự bùng nổ mạnh mẽ của bộ môn này tại Việt Nam. Việc đầu tư hạ tầng bài bản tại Cung Điền kinh Mỹ Đình cho thấy sự chuyên nghiệp và khát khao nâng tầm vị thế thể thao nước nhà của các đơn vị tổ chức.

Trong 5 ngày sắp tới, người hâm mộ sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến những pha bóng đẳng cấp, những cuộc lội ngược dòng kịch tính ngay tại "thánh đường" Pickleball mới của khu vực.