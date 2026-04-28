Man Utd trả giá đắt sau chiến thắng quan trọng

Rạng sáng 28/4, Man Utd đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Brentford trên sân nhà Old Trafford. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Carrick tiến gần hơn tới mục tiêu giành vé tham dự Champions League. Họ chỉ còn cách mục tiêu này đúng 2 điểm trong bối cảnh mùa giải còn 4 vòng.

Luke Shaw dính chấn thương khi Man Utd bước vào giai đoạn then chốt trong mùa giải (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Man Utd phải trả giá đắt sau chiến thắng khi hậu vệ Luke Shaw dính chấn thương. Cầu thủ người Anh không va chạm nhưng ra dấu xin rời sân ở thời điểm phút 74, nhường vị trí cho Leny Yoro.

Luke Shaw bước chậm rãi trên đường rời sân. Cầu thủ này dùng tay che miệng và trao đổi với các nhân viên y tế để tránh bị giới truyền thông đọc khẩu hình. Điều đó khiến nhiều người lo ngại về mức độ chấn thương của Luke Shaw.

Đây là thông tin mà HLV Carrick không mong muốn đón nhận trong giai đoạn mùa giải bước vào giai đoạn then chốt. Ngôi sao sinh năm 1995 là nhân tố vô cùng quan trọng ở hàng lang cánh trái của Man Utd trong đội hình của HLV Carrick.

Không những vậy, tờ The Sun tiết lộ rằng Luke Shaw có nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2026. Cầu thủ này vẫn chưa được triệu tập lên đội tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, cầu thủ 31 tuổi được cho là sáng cửa tham dự giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico.

Khả năng Luke Shaw góp mặt ở đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 vẫn còn bỏ ngỏ (Ảnh: Getty).

Vào tháng trước, HLV Tuchel đã đề cập tới việc không triệu tập Luke Shaw lên đội tuyển Anh tham dự hai trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản. Ông nói: “Những quyết định khó khăn như vậy là điều tôi phải đối mặt khi dẫn dắt đội tuyển Anh”. Trên đội tuyển quốc gia, Luke Shaw sẽ phải cạnh tranh với hàng loạt cầu thủ như Tino Livramento, Lewis Hall, Nico O'Reilly hay Miles Lewis-Skelly.

Ở chiều ngược lại, Man Utd đã đón chào sự trở lại của Patrick Dorgu sau ba tháng dưỡng thương. Cầu thủ này từng gây ấn tượng mạnh khi được đôn lên thi đấu tiền đạo cánh trái trong các trận đấu với Man City và Arsenal (ghi bàn trong cả hai trận) ở thời gian đầu HLV Carrick tạm quyền dẫn dắt CLB.