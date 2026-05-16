Giúp Man Utd dự Champions League, HLV Michael Carrick nhận phần thưởng lớn

Theo tờ The Athletic, ban lãnh đạo Man Utd đã thể hiện sự nhất trí cao khi quyết định để Michale Carrick trở thành HLV chính thức của đội chủ sân Old Trafford và hai bên bước đầu đã đạt được thỏa thuận chung.

Các cuộc đàm phán giữa tất cả các bên vẫn đang diễn ra để hoàn tất hợp đồng cho cựu tuyển thủ Anh và đội ngũ trợ lý của ông. Các nguồn tin tiết lộ Man Utd đề xuất một hợp đồng 2 năm dành cho HLV Michael Carrick kèm theo điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm.

Trên trang cá nhân, chuyên gia chuyển nhượng Fabrazio Romano cũng xác nhận thông tin này. "Michael Carrick sẽ tiếp tục dẫn dắt Man Utd với tư cách HLV chính thức, thông tin này đã được xác nhận.

Định hướng đã rõ ràng từ nhiều tuần trước, kế hoạch cũng đã được Sir Jim Ratfliffe phê duyệt và hợp đồng mới dự kiến ​​sẽ được ký kết sớm. Hợp đồng mới có thời hạn 2 năm kèm điều khoản gia hạn hoặc trực tiếp 3 năm. Không có gì nghi ngờ khi Carrick đã đồng ý và sẽ ký hợp đồng", Fabrazio Romano cho biết.

HLV Michael Carrick trở lại Old Trafford hồi tháng 1 (nơi anh từng tỏa sáng với tư cách là cầu thủ) và vực dậy Man Utd khi dẫn dắt họ trở lại Champions League sau 6 tháng đầy biến động dưới thời người tiền nhiệm Ruben Amorim.

HLV Michael Carrick giúp Man Utd thắng 10, hoà 3 và chỉ thua 2 trận kể từ khi dẫn dắt "Quỷ đỏ" hồi tháng 1 (Ảnh: Getty).

Khi được bổ nhiệm vào vị trí tạm quyền, Man Utd vẫn đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhưng Carrick đã giúp "Quỷ đỏ" hoàn toàn lột xác với 10 chiến thắng và chỉ 2 trận thua trong 15 trận dẫn dắt, giúp đội vươn lên vị trí thứ 3 và vẫn còn hai vòng đấu phía trước. Man Utd hiện tại hơn đội xếp thứ 4 là Aston Villa 3 điểm nhưng vẫn thi đấu ít hơn một trận.

Việc Michael Carrick đảm nhận chính thức "ghế nóng" đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ công chúng, bao gồm các cầu thủ, người hâm mộ, các chuyên gia và huyền thoại khác của Man Utd, những người khẳng định ông xứng đáng được đảm nhiệm vị trí này dài hạn.

Nói về việc được bổ nhiệm chính thức, HLV Michael Carrick tỏ ra khiêm tốn và hào hứng khi cho rằng đây là ước mơ ông đã ấp ủ từ lâu.

“Còn hai trận đấu nữa, ngoài ra thì không còn gì để nói thêm. Tình hình khá rõ ràng với tất cả chúng ta. Đây là một CLB bóng đá độc đáo, một CLB đặc biệt. Tôi vô cùng tự hào khi được trở lại giúp đỡ Man Utd và cùng nhau tiến lên phía trước.

Đây là một bước tiến lớn, và việc trở lại Champions League là điều tốt, chúng tôi hài lòng với những gì đã đạt được cho đến nay", HLV Michael Carrick khẳng định