Tranh cãi về lễ khai mạc Olympic, nhà tài trợ bỏ chạy, chủ nhà lên tiếng

Buổi lễ khai mạc Olympic 2024 kéo dài 4 tiếng với màn diễu hành trên sông Seine được đánh giá là sự kiện đặc biệt, chưa từng xuất hiện trước đây. Mặc dù vậy, buổi lễ này cũng xuất hiện nhiều tranh cãi.

Trong đó, đáng chú ý nhất là màn biểu diễn của nhiều nghệ sĩ trong trang phục sặc sỡ xếp hàng dài trên một chiếc bàn, tham dự bữa tiệc xung quanh DJ Barbara Butch. Cách bố trí như vậy khiến nhiều người liên tưởng tới bức tranh "Bữa tối cuối cùng" của đại danh họa Leonardo Da Vinci.

Khung cảnh ở lễ khai mạc Olympic 2024 được cho là đụng chạm tới tôn giáo, tạo ra tranh cãi dữ dội.

Đây là một trong những kiệt tác của Leonardo Da Vinci. Nội dung bức tranh nói về bữa tối cuối cùng của Chúa Jesus cùng các môn đệ của mình, trước khi bị Judas phản bội. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích các nghệ sĩ về ngoại hình, biểu cảm và cách ăn mặc. Nó không hoàn toàn phù hợp với bối cảnh của bức tranh "Bữa tối cuối cùng". Thậm chí, họ còn cho rằng Ban tổ chức Olympic đang báng bổ, mỉa mai tôn giáo.

Trước tình hình đó, công ty viễn thông của Mỹ là C Spire đã quyết định dừng hợp tác quảng cáo với Ban tổ chức Olympic. Công ty tuyên bố: "Chúng tôi bị sốc trước sự chế giễu khoảnh khắc "Bữa tối cuối cùng" trong lễ khai mạc Olympic 2024. C Spire sẽ gỡ bỏ tất cả quảng cáo của chúng tôi khỏi Olympic".

Tổng giám đốc công ty C Spire, Suzy Hays, nói thêm: "C Spire ủng hộ các vận động viên, những người đã nỗ lực hết mình để trở thành một phần của Olympic. Tuy nhiên, chúng tôi không đồng tình với sự xúc phạm, chế giễu không thể chấp nhận được liên quan tới bức tranh "Bữa tối cuối cùng". Đó là lý do vì sao chúng tôi quyết định rút quảng cáo khỏi Olympic".

Chưa rõ số tiền C Spire trả cho quảng cáo ở Olympic là bao nhiêu nhưng động thái của họ đã được nhiều khách hàng ở Mỹ ủng hộ, trong đó có Thống đốc Mississippi (nơi công ty đặt trụ sở), Tate Reeves.

Trên trang Twitter, ông Tate Reeves viết: "Tôi tự hào vì cách phản ứng của C Spire. Không thể chế nhạo Chúa Jesus như vậy được. C Spire đã có hành động kịp thời và hợp lý".

Ngoài việc truyền tải nội dung nhạy cảm, buổi lễ khai mạc Olympic còn được cho là kéo dài lê thê, không có điểm nhấn và động chạm vào nhiều vấn đề không liên quan tới thể thao.

Ban tổ chức giải thích rằng đây là bữa tiệc của các vị thần Hy Lạp trên đỉnh Olympus (Ảnh: Getty).

Trước làn sóng chỉ trích, Giám đốc nghệ thuật của lễ khai mạc Olympic 2024, Thomas Jolly, cho biết: "Chúng tôi không bao giờ có ý định phá hoại, chế giễu hay gây sốc ở lễ khai mạc. Chúng tôi muốn nói về sự đa dạng, hòa nhập và không chia rẽ.

Ý tưởng của tôi ở màn trình diễn này là tổ chức một bữa tiệc của liên quan tới các vị thần Hy Lạp trên đỉnh Olympus. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy trong tác phẩm của tôi bất kỳ mong muốn chế giễu hay hạ thấp ai. Tôi muốn gắn kết mọi người với nhau, hòa giải. Đây cũng là bữa tiệc khẳng định về các giá trị tự do, bình đẳng".

Trên trang Twitter chính thức của Olympic, Ban tổ chức giải thích rằng nhân vật người đàn ông nhuộm xanh cơ thể (diễn viên Philippe Katerine thủ vai) đang gây tranh cãi trên mạng, đó là mô phỏng thần Dionysus (thần rượu vang của Hy Lạp). Hình ảnh vị thần khiến chúng ta nhận thức được bạo lực giữa người với người.