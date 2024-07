Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 diễn ra vào sáng 27/7 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, lễ khai mạc năm nay tạo nên những phản ứng trái chiều. Không ít khán giả thẳng thắn phê bình ý tưởng và xem lễ khai mạc Olympic Paris 2024 là lễ khai mạc gây thất vọng trong lịch sử thế vận hội.

Giữa những lời chỉ trích của cộng đồng mạng, trên kênh YouTube chính thức của Olympic với 12,6 triệu lượt theo dõi, đoạn clip điểm lại các điểm nhấn trong lễ khai mạc Olympic Paris 2024 đã bị Ban Tổ chức cho ẩn/xóa. Hiện, khán giả nhận được thông báo: "Video này không có sẵn" nếu ấn vào đường link.

Hình ảnh trong lễ khai mạc Olympic Paris 2024 (Ảnh: Getty Images).

Ngoài ra, một số đơn vị cũng bắt đầu có động thái rút tài trợ khỏi Olympic Paris 2024 sau các đụng chạm được cho là về mặt tôn giáo.

Được biết, tiết mục nhận về nhiều phản ứng nhất là phần biểu diễn của các nghệ sĩ hóa trang giả nữ. Nhiều ý kiến cho rằng, lễ khai mạc Olympic Paris 2024 xúc phạm niềm tin tôn giáo của hàng tỷ người trên thế giới.

Nhà mạng C'Spire tuyên bố: "Chúng tôi rất sốc và đang rút dần quảng cáo khỏi kỳ Olympic này". Các nhãn hàng khác cũng chỉ trích Ban Tổ chức Olympic Paris 2024 khi biến lễ khai mạc trở thành "thảm họa".

Trước làn sóng chỉ trích của khán giả và truyền thông toàn cầu, người phát ngôn của Olympic Paris 2024 đã lên tiếng xin lỗi khán giả.

Tại buổi họp báo ngày 28/7, bà Anne Descamps - phát ngôn viên của Thế vận hội - cho biết Ban Tổ chức không có ý thiếu tôn trọng bất kỳ cộng đồng tôn giáo nào. Tuy nhiên, họ muốn gửi lời xin lỗi những người cảm thấy bị tổn thương bởi tiết mục gợi liên tưởng bức tranh The Last Supper (Bữa tối cuối cùng) của danh họa Leonardo da Vinci.

Ông Thomas Jolly (giám đốc nghệ thuật lễ khai mạc) phủ nhận tiết mục lấy cảm hứng từ bức tranh The Last Supper. Theo đại diện Ban Tổ chức, các màn biểu diễn mang đến thông điệp về sự tự do, bao dung, đa dạng văn hóa. Song, Ban Tổ chức không giải thích việc video lễ khai mạc biến mất khỏi kênh YouTube Olympics.

Buổi lễ khai mạc Olympic Paris 2024 kéo dài hơn 3 tiếng với 10 chương. Trong chương trình, Ban Tổ chức muốn truyền tải các nét văn hóa, nghệ thuật của nước chủ nhà đan xen các nghi thức diễu hành, châm đuốc. Song, lễ khai mạc năm nay có nhiều "sạn" như đọc nhầm tên quốc gia, treo ngược cờ…

Phần biểu diễn của danh ca Celine Dion được xem là điểm sáng của lễ khai mạc Olympic Paris 2024 (Ảnh: Getty Images).

Trong một sự kiện được xem là có nhiều "sạn" và gây tranh cãi, điểm sáng duy nhất chính là phần trình diễn của danh ca Celine Dion sau thời gian dài cô nghỉ ca hát vì bệnh tật.

Tờ The Guardian bình luận: "Trong lúc Ban Tổ chức vẫn chưa biết xử lý ra sao với những sự cố khó đỡ, sự xuất hiện của Céline Dion đã lu mờ tất cả. Ngôi sao người Canada tỏa sáng trong chiếc váy lấp lánh, cất giọng tuyệt vời, mang bài hát L'Hymne A L'Amour đến khán giả. Céline Dion đã làm ngây ngất con tim của hơn 1,5 tỷ người xem trực tiếp và đặc biệt hơn, cô đã cứu Ban Tổ chức khỏi chỉ trích".

Céline Dion đã không biểu diễn kể từ năm 2021, khi cô được chẩn đoán mắc hội chứng cứng người và hủy bỏ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Courage. Sự xuất hiện của Celine Dion tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024 đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Sau lễ khai mạc, chia sẻ trên trang cá nhân, giọng ca nổi tiếng viết: "Tôi rất vui khi được tôn vinh những vận động viên tuyệt vời. Họ mang đến những câu chuyện về sự hy sinh và quyết tâm, nỗi đau và sự kiên trì.

Tôi mong tất cả các bạn đều tập trung vào ước mơ của mình. Dù các bạn có giành được huy chương hay không, việc có mặt ở đây đã là điều phi thường. Hãy tập trung, tiếp tục tiến lên, trái tim tôi luôn ở bên các bạn".