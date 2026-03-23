Trang nghiêm lễ tẩn liệm Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn

Chiều 23/3, nghi thức tẩn liệm và thánh lễ đưa chân Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã diễn ra trang trọng tại Nhà truyền thống, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, thu hút sự tham dự của đông đảo giáo dân và các chức sắc tôn giáo.

Đúng 15h, nghi thức tẩn liệm và thánh lễ đưa chân Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã được cử hành tại Nhà truyền thống, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Tham dự buổi lễ có Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam kiêm Tổng giám mục Tổng giáo phận TPHCM.

Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc: "Đức Hồng y đã góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ linh mục, tận tụy phục vụ Tổng giáo phận suốt 16 năm. Ngài luôn ước mong Giáo hội trở thành một gia đình hiệp nhất, chan hòa tình nghĩa, góp phần xây dựng một xã hội an hòa, tươi sáng".

Trong không khí trang nghiêm, ca đoàn Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn đã cùng đồng hát "Sự sống này sẽ thay đổi mà không mất đi" tại hành lang nhà truyền thống. Bên dưới, các sơ cùng quý cha cử hành nghi thức tẩn liệm.

Nhiều giáo dân không kìm được nước mắt khi tham dự buổi lễ, thể hiện lòng kính trọng và tiếc thương vô hạn đối với Đức Hồng y, người đã dành cả cuộc đời tận tâm phục vụ bà con giáo dân.

Sau khi phát khăn tang, thi hài của Đức cố Hồng y được đưa vào quan tài và di quan sang nhà nguyện cổ gần đó. Hàng nghìn linh mục, ma soeur và giáo dân đều quấn khăn tang trắng, thể hiện lòng tôn kính, tri ân và tưởng nhớ Đức cố Hồng y.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được tấn phong Giám mục và nhận nhiệm vụ tại Mỹ Tho năm 1993. Chỉ 5 năm sau, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận TPHCM, nơi ngài được biết đến như một vị mục tử hiền lành, khiêm nhu, luôn gần gũi cộng đoàn.

Trong 16 năm đảm nhận sứ vụ tại Tòa Tổng giám mục TPHCM, ngài đã thể hiện là một vị mục tử giàu tình nghĩa và lòng nhân ái. Ngài củng cố các ban ngành, hội đoàn truyền thống, đồng thời thành lập thêm nhiều tổ chức mới, hướng đến việc loan báo Tin Mừng và gắn bó với đời sống xã hội, tiêu biểu là việc hình thành các hội đoàn doanh nhân Công giáo.

"Ngày Chúa gọi Ngài thì Giáo hội Việt Nam mất đi một vị chủ chăn đáng kính. Nguyện mong Chúa dang rộng tay đón ngài", một linh mục chia sẻ đầy xúc động.

Linh mục Hồ Văn Xuân đã chia sẻ những kỷ niệm xúc động về Đức Hồng y, khiến người tham dự lễ không khỏi bùi ngùi. Dù thời tiết oi bức, mọi giáo dân đều thực hiện các nghi lễ một cách trang nghiêm, đầy lòng tôn kính.

Vào lúc 16h30, thánh lễ đưa chân kết thúc. Mọi người đi một vòng quanh linh cữu và rảy nước thánh vào quan tài, tiễn biệt Đức cố Hồng y.

Khoảng 17h, đoàn Thành ủy TPHCM do bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy, dẫn đầu đã đến viếng Đức Cố Hồng y, thể hiện sự quan tâm và chia buồn sâu sắc.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã qua đời lúc 17h22 ngày 22/3, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, trước sự hiện diện của Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam. Thánh lễ an táng sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 27/3.

Nhà nguyện của Trung tâm Mục vụ, thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, được xây dựng năm 1867, sẽ là nơi an táng của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, bên cạnh ba mộ phần của Đức cố Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc và Đức Giám mục phụ tá Luy Phạm Văn Nẫm.