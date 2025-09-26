Tổng thống Trump ngăn chặn lệnh cấm Israel tham dự World Cup

Trong tuần qua, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi FIFA và UEFA đình chỉ đội tuyển Israel khỏi các giải đấu quốc tế, viện dẫn lý do liên quan đến cuộc xung đột ở Dải Gaza. Tuy nhiên, Chính quyền Tổng thống Mỹ, Donald Trump, quyết ngăn chặn lệnh cấm xảy ra với Israel.

Mỹ quyết ngăn lệnh cấm đội tuyển Israel tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời tờ The Athletic: “Chúng tôi chắc chắn sẽ hành động để ngăn chặn mọi nỗ lực nhằm loại đội tuyển Israel khỏi World Cup 2026”.

Hiện Israel vẫn tham gia các giải đấu thuộc FIFA và UEFA, bất chấp chiến sự ở Gaza bùng phát từ sau cuộc tấn công của Hamas hồi tháng 10/2023. Đội tuyển Isreal đang đứng thứ ba tại bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (sau Italy và Na Uy). Họ đang nỗ lực giành vé đến giải đấu tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra tại Washington D.C vào ngày 5/12.

Trong thời gian tới (chưa rõ ngày cụ thể), UEFA sẽ tiến hành bỏ phiếu liên quan tới việc cấm các đội bóng Israel tham dự những giải đấu ở châu Âu cũng như vòng loại World Cup 2026.

FIFA và UEFA từ chối bình luận về khuyến nghị của Liên Hợp Quốc. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA) nhiều lần yêu cầu FIFA treo quyền thi đấu của Israel nhưng chưa được chấp thuận.

UEFA sẽ tiến hành bỏ phiếu về số phận của đội tuyển Isreal trong tương lai gần (Ảnh: UEFA).

Ông Shlomi Barzel, Trưởng bộ phận truyền thông của Liên đoàn bóng đá Israel (IFA), cảnh báo rằng việc bị đình chỉ sẽ là “đòn chí tử” với bóng đá Israel: “Thật bất ngờ khi chúng tôi vẫn còn được góp mặt ở các giải quốc tế. Lịch sử cho thấy nhiều đội bóng đã bị cấm thi đấu vì những lý do nhỏ hơn nhiều”. Ông thừa nhận nếu UEFA hoặc FIFA tổ chức một cuộc bỏ phiếu tự do, Israel khó lòng thoát khỏi án phạt.

Chính vì thế, IFA đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ Đức và Hungary nhằm ngăn chặn cuộc bỏ phiếu. Giới chức Israel lo ngại rằng nếu bị loại khỏi các giải đấu bóng đá châu Âu, làn sóng tẩy chay sẽ nhanh chóng lan sang các môn thể thao khác.

Theo tờ ESPN, UEFA có thể hướng tới giải pháp ôn hòa hơn. Trước mắt, họ thông báo rằng những trận đấu của các CLB Israel như Maccabi Tel Aviv sẽ không tổ chức trên lãnh thổ Israel. Ngoài ra, đội trẻ của Maccabi Haifa cũng đã rút khỏi UEFA Youth League (giải trẻ châu Âu).