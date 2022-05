Tiến Minh thất bại đáng tiếc trước nhà vô địch thế giới ở bán kết SEA Games

Tiến Minh thất bại đáng tiếc trước nhà vô địch thế giới

Tay vợt Tiến Minh đã bước sang tuổi 39 nhưng vẫn là niềm hy vọng số một của cầu lông Việt Nam ở SEA Games 31. Mặc dù vậy, khi phải đối diện với đối thủ quá mạnh là Loh Kean Yew ở bán kết đơn nam tại SEA Games 31, Tiến Minh đã thất bại.

Tiến Minh thất bại trước nhà vô địch thế giới, Loh Kean Yew ở bán kết SEA Games 31 (Ảnh: Quân Đỗ).

Loh Kean Yew đang là nhà vô địch thế giới và là hạt giống số một ở SEA Games 31. Tay vợt người Singapore trẻ hơn rất nhiều so với Tiến Minh (Loh Kean Yew mới 24 tuổi). Do đó, không ngạc nhiên khi anh chiếm ưu thế hoàn toàn so với tay vợt Việt Nam trong cuộc so tài tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang.

Trong set đầu tiên, Tiến Minh chỉ có thể bám đuổi Loh Kean Yew ở thời gian đầu. Sau đó, tay vợt người Singapore đã bứt lên với những pha tấn công mạnh mẽ và giành chiến thắng với tỷ số 21-15.

Tiến Minh thi đấu khá nỗ lực và có nhiều thời điểm khiến Loh Kean Yew gặp khó (ảnh: Quân Đỗ).

Set thứ hai chứng kiến sự bùng cháy mạnh mẽ của Tiến Minh khi khiến tay vợt trẻ tuổi bị động thực sự. Tiến Minh liên tiếp ghi điểm và giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 21-10.

Dù vậy, tới set thứ ba, sức trẻ và sự dẻo dai đã giúp Loh Kean Yew tạo nên sự khác biệt ở thời điểm quyết định. Tiến Minh từng có thời điểm dẫn trước 9-4 nhưng bị tay vợt người Singapore bật ngược lại. Đặc biệt, trong thời điểm cuối set (khi tỷ số là 19-19, rồi 21-21), Loh Kean Yew đã vượt lên thắng 23-21 nhờ khác biệt về thể lực.

Bầu không khí sôi động trên các khán đài Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Quân Đỗ).

Chung cuộc, Loh Kean Yew đã giành chiến thắng 2-1 (21-15, 10-21, 23-21) để tiến vào trận chung kết. Trong khi đó, Tiến Minh lần thứ 4 giành tấm huy chương đồng SEA Games.