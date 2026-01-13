Tiền đạo U23 Việt Nam mong tái hiện kỳ tích Thường Châu 2018

“Năm 2018 tôi vẫn đang tập luyện tại Trung tâm Hoàng Anh Gia Lai và được xem các anh thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á. Tôi hy vọng mình sẽ làm được như thế hệ đi trước, đó là tái hiện trận chung kết ở giải đấu lần này”, Quốc Việt cho biết.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đi vào lịch sử khi lần đầu tiên toàn thắng 3 trận tại vòng bảng. Đây là điều mà U23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn (thắng 2 trận), hay HLV Park Hang Seo (thắng 1, hòa 1) không làm được.

Dù không được đánh giá cao nhất ở bảng A, nhưng U23 Việt Nam lại khiến tất cả phải bất ngờ. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik loại ứng cử viên vô địch U23 Saudi Arabia, ghi 5 bàn thắng và chỉ một lần để thủng lưới.

Quốc Việt hy vọng U23 Việt Nam vào chung kết (Ảnh: AFC).

"Chúng tôi phấn khởi khi giành quyền vào tứ kết. U23 Việt Nam cố gắng hồi phục trong những ngày tới. Dù đối thủ là ai, chúng tôi chiến đấu hết mình để không phụ lòng người hâm mộ", Nguyễn Quốc Việt khẳng định.

Tại vòng bảng, Quốc Việt thi đấu 2 trận, trong đó 1 lần vào sân từ ghế dự bị trận gặp U23 Jordan, 1 lần đá chính trận gặp U23 Kyrgyzstan. Tiền đạo sinh năm 2003 thể hiện quyết tâm có bàn thắng đầu tiên ở giải đấu năm nay nếu được HLV Kim Sang Sik tin tưởng, trao cơ hội cho vào sân ở trận tứ kết.

"Hàng công U23 Việt Nam hiện tại có phong độ cao và ai cũng có thể cống hiến hết khả năng của mình trên sân. Tôi mong mình có thể ghi bàn thắng đẹp nếu được thi đấu trận tứ kết", Quốc Việt cho biết.

Với thành tích thắng 3 trận và giành 9 điểm, U23 Việt Nam xếp nhất bảng A, sẽ gặp đội nhì bảng B là U23 UAE hoặc U23 Syria, lúc 22h30 ngày 16/11 tới.,

“Chắc chắn chúng tôi cùng nhau theo dõi trận đấu của hai đội U23 UAE và U23 Syria để phân tích vì họ đều có khả năng là đối thủ ở tứ kết. U23 Việt Nam từng gặp U23 Syria ở trận giao hữu trước giải.

Dù thua nhưng đó chỉ là đá tập thử nghiệm. Nếu gặp lại họ ở tứ kết, chúng tôi nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng, cải thiện hơn. HLV Kim Sang Sik cũng đưa ra phương án để U23 Việt Nam đối đầu với họ", Quốc Việt chốt lại.

Trong chiều 13/1, U23 Việt Nam trở lại tập luyện sau trận thắng U23 Saudi Arabia. HLV Kim Sang Sik chia đội làm 2 nhóm, trong đó nhóm đá chính chỉ vận động nhẹ, còn nhóm còn lại tập luyện bình thường. Một tin vui với chiến lược gia người Hàn Quốc là U23 Việt Nam không có cầu thủ nào chấn thương.

Tuy nhiên hiện tại U23 Việt Nam có tới 7 cầu thủ dính thẻ vàng, vì thế phải hết sức cẩn thận ở trận tứ kết tới. Nếu nhận thêm thẻ vàng, các cầu thủ này sẽ vắng mặt ở trận bán kết một khi U23 Việt Nam giành quyền đi tiếp.