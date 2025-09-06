Thủ thành Brazil qua đời ngay sau khi cản phá được quả phạt đền

Bi kịch xảy ra trong một trận đấu futsal 5 người tại một sân đấu ở thành phố Augusto Correa, bang Para, miền Bắc Brazil.

Theo tờ Talksport, thủ thành Antonio Edson dos Santos Sousa bất ngờ đổ gục xuống đất ngay khi vỗ tay ăn mừng với một đồng đội sau khi cản phá thành công quả phạt đền của đối thủ.

Thủ thành Antonio Edson dos Santos Sousa qua đời ngay sau khi cản phá thành công quả phạt đền cho đội nhà (Ảnh: Talksport).

Các cầu thủ và trọng tài ngay lập tức gọi xe cấp cứu, nhưng cầu thủ này đã tử vong ngay khi đến bệnh viện, sau những nỗ lực cứu chữa không thành công của đội ngũ y tế trên sân.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi nhận được tin Antonio Edson dos Santos Sousa qua đời, một cầu thủ đã đánh dấu sự nghiệp của mình bằng sự cống hiến, tài năng và tinh thần đồng đội.

Sự hiện diện của cậu ấy sẽ luôn được ghi nhớ cả trong lẫn ngoài sân đấu, không chỉ vì cậu ấy là một cầu thủ mẫu mực, mà còn vì cậu ấy là một người đặc biệt đã thu hút tất cả mọi người. Trong thời khắc đau buồn này, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và toàn thể cộng đồng thể thao.

Mong họ tìm thấy sự an ủi trong những kỷ niệm đẹp và trong niềm tin rằng Antonio Edson để lại di sản về cảm hứng và niềm đam mê cho futsal", Liên đoàn futsal Brazil bày tỏ.

Các trận đấu futsal đã bị hoãn lại vào ngày hôm sau do cái chết của thủ môn Antonio Edson dos Santos Sousa. Hiện vẫn chưa rõ liệu tác động của quả bóng có liên quan đến thảm kịch này hay không.

Vào tháng 6, một cầu thủ futsal người Brazil khác, Roberto Peterson, 33 tuổi, đã tử vong trong một trận đấu ở bang Santa Catarina. Thủ thành này là cha của ba đứa con, đã lên cơn đau tim sau khi bị đánh vào bụng.

Futsal là môn thể thao trong nhà dành cho 5 người, trong đó quả bóng thường xuyên được dứt điểm với tốc độ rất cao từ cự ly gần.

Nổi tiếng ở Nam Mỹ cũng như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Brazil đang là đội vô địch giữ kỷ lục 6 lần vô địch World Cup và là đương kim vô địch khi đánh bại Argentina tại giải vô địch futsal thế giới vào năm 2024.