U17 Việt Nam không được phép quên nỗi đau lớn

Phút 87 trong trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE trên sân King Fahd Stadium ở giải U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam vẫn dẫn trước đối thủ với tỷ số 1-0. Nếu kết quả ấy được giữ nguyên, đội bóng của HLV Cristiano Roland sẽ giành vé tham dự World Cup U17 lần đầu tiên trong lịch sử.

Thế nhưng, tất cả đã tan vỡ khi Faisal dứt điểm cận thành ở tình huống cố định. Trận hòa 1-1 trước U17 UAE đẩy U17 Việt Nam xuống vị trí cuối bảng và tan vỡ giấc mơ World Cup.

Tới nay, nỗi đau ấy vẫn chưa nguôi ngoai trong ký ức của Nguyễn Lực, Văn Dương. Họ là những chứng nhân của U17 Việt Nam góp mặt trong trận đấu hôm ấy. Và giờ đây, họ là nhân tố quan trọng cùng U17 Việt Nam bước tới ngưỡng cửa tham dự World Cup một lần nữa.

Thật tình cờ, U17 UAE tiếp tục là đối thủ ngáng đường U17 Việt Nam trên hành trình hướng tới tấm vé lịch sử. Lần này, U17 Việt Nam cần giành chiến thắng trước đội bóng Tây Á hoặc chí ít, đoàn quân HLV Roland phải giành kết quả hòa và hy vọng U17 Yemen không thắng U17 Hàn Quốc để hoàn thành mục tiêu.

Trước giải U17 châu Á năm nay, HLV Roland nói về bài học xương máu của U17 Việt Nam (sau nỗi đau trước U17 UAE năm ngoái), đó là cần duy trì sự tập trung tối đa trong 90 phút trận đấu.

Khá đáng tiếc khi cách đây vài ngày, U17 Việt Nam đã ở gần tấm vé dự World Cup khi dẫn trước U17 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 tới phút 83. Thế nhưng, sự thiếu tập trung và hụt hơi của toàn đội tạo điều kiện cho U17 Hàn Quốc ghi tới 4 bàn trong 10 phút cuối.

Có lẽ, trước trận đấu quyết định với U17 UAE, HLV người Brazil tiếp tục nhắc lại bài học về sự tập trung với các học trò.

Đội bóng Tây Á không hề tầm thường dù chỉ giành 1 điểm sau hai trận đầu tiên. Nên nhớ, ở trận ra quân, họ suýt nữa đánh bại U17 Hàn Quốc (bị gỡ hòa ở phút 88). Trong đội hình của U17 UAE sở hữu một vài gương mặt đáng chú ý.

Người đầu tiên chính là Jayden Adetiba. Cầu thủ gốc Phi này từng có thời gian ăn tập ở hai lò đào tạo trứ danh của Arsenal và Ipswich. Ở trận đối đầu với U17 Việt Nam vào năm ngoái, chính Adetiba là người đã có đường kiến tạo giúp Faisal ghi bàn gỡ hòa quý hơn vàng.

Người thứ hai là thủ môn Joshua Bentley. Cũng như Adetiba, Joshua Bentley từng có thời gian đào tạo ở Anh khi từng khoác áo đội U18 và U21 Ipswich. Thủ thành này sở hữu chiều cao tới 1,90m và có nền tảng rất tốt khi được đào tạo theo tiêu chuẩn ở châu Âu.

U17 Việt Nam không được phép quên những nỗi đau đã qua. Đó chính là bài học nhắc nhở họ ở trận đấu quyết định. Dù sao, cánh cửa tham dự World Cup của đoàn quân HLV Roland vẫn rất sáng.