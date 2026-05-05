AFC bình luận về U17 Việt Nam trước trận gặp U17 Yemen

Vào lúc 0h ngày 7/5, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn giải U17 châu Á gặp U17 Yemen. Đây là đối thủ vừa tầm để đoàn quân HLV Cristiano Roland có thể hướng tới chiến thắng đầu tiên ở giải đấu.

Bình luận về trận đấu này, AFC tin rằng U17 Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trong trận mở màn. Cơ quan quản lý bóng đá châu Á viết: “U17 Việt Nam mở màn chiến dịch ở vòng bảng giải U17 châu Á với tham vọng tạo dấu ấn sớm, dựa trên kinh nghiệm từng lọt vào những vòng đấu cuối của giải đấu. Đội bóng Đông Nam Á rất muốn chiến thắng để tạo đà thuận lợi ở giải đấu châu Á”.

Tuy nhiên, AFC cũng đánh giá khá cao U17 Yemen, đội bóng cũng từng giành chiến thắng cả 5 trận đấu ở vòng loại. AFC viết thêm: “U17 Yemen cũng rất muốn tạo dấu ấn trong một bảng đấu đầy thách thức và khởi đầu giải đấu với kết quả tích cực. Đội bóng Tây Á từng giành ngôi á quân ở giải đấu năm 2002. U17 Yemen hy vọng sẽ thể hiện kết quả tương tự”.

Giải U17 châu Á 2026 cũng đồng thời là vòng loại World Cup U17. Theo đó, 9/15 đội bóng tham dự giải đấu (U17 Triều Tiên bỏ giải) sẽ giành quyền tham dự giải đấu cấp độ thế giới. U17 Việt Nam chỉ cần nằm trong nhóm hai đội bóng đầu bảng sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Trong trường hợp U17 Qatar vượt qua vòng bảng, đội bóng xếp thứ ba có thứ hạng tốt nhất sẽ có vé tham dự World Cup. Điều này giúp U17 Việt Nam tăng thêm cơ hội giành vé tham dự World Cup.

Bình luận về trận đấu còn lại, AFC đánh giá U17 Hàn Quốc là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải U17 châu Á. Đội bóng xứ kim chi được kỳ vọng sẽ kiểm soát trận đấu và thiết lập nhịp độ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Trong khi đó, U17 UAE sẽ bước vào trận đấu với U17 Hàn Quốc với quyết tâm rất cao. Các cầu thủ UAE cần giữ vững sự chắc chắn ở khâu phòng ngự, trước khi thực hiện những pha phản công sắc sảo để gây bất ngờ.