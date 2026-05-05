Báo Trung Quốc bình luận khi đội nhà thắng đậm U17 nữ Việt Nam

Ở lượt trận thứ hai giải U17 nữ châu Á diễn ra ở Tô Châu vào tối 4/5, U17 nữ Trung Quốc đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U17 nữ Việt Nam. Với kết quả này, đội chủ nhà U17 nữ Trung Quốc đã giành quyền vào tứ kết sớm khi có 6 điểm trọn vẹn sau hai chiến thắng.

U17 nữ Trung Quốc giành chiến thắng 3-0 trước U17 nữ Việt Nam (Ảnh: AFC).

Bình luận về trận đấu này, tờ Sohu khẳng định: “U17 nữ Trung Quốc không gặp nhiều khó khăn khi đánh bại U17 nữ Việt Nam với tỷ số 3-0, để giành quyền vào vòng tứ kết.

Sau khi giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 6-0 trước U17 nữ Myanmar ở lượt trận đầu tiên, U17 nữ Trung Quốc tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi vượt trội hoàn toàn so với U17 nữ Việt Nam. Đoàn quân của HLV Ma Xiaoxu đã kiểm soát bóng tới 80% thời lượng, tung ra 33 cú dứt điểm.

Trong khi đó, U17 nữ Việt Nam không tung ra nổi cú dứt điểm nào về phía khung thành của U17 nữ Trung Quốc trong suốt trận đấu.

Tỷ số 3-0 vẫn còn quá ít so với số cơ hội mà U17 nữ Trung Quốc bỏ lỡ. Dù sao, đội bóng đã giành vé đi tiếp. Ở lượt trận cuối, các học trò HLV Ma Xiaoxu đang hướng tới đánh bại U17 nữ Thái Lan để toàn thắng ở vòng bảng”.

Tờ 163 khẳng định chiến thắng trước U17 nữ Việt Nam là kết quả quan trọng trên hành trình hướng tới chức vô địch của U17 nữ Trung Quốc. Tờ báo này cũng không ngớt lời khen ngợi đội nhà.

“U17 nữ Trung Quốc đã thể hiện tinh thần đồng đội tuyệt vời, khả năng kiểm soát nhịp độ tấn công và phòng thủ. Hệ thống đào tạo bóng đá nữ trẻ của Trung Quốc vẫn sản sinh ra thế hệ tài năng. Chiến thắng 3-0 trước U17 nữ Việt Nam khẳng định vị thế của U17 nữ Trung Quốc. Đội bóng đã xuất sắc giành tấm vé đi tiếp khi chỉ cần thi đấu hai trận”, tờ 163 nhấn mạnh.

U17 nữ Việt Nam lâm vào thế khó sau trận thua trước U17 nữ Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Tờ Sina hé lộ rằng U17 nữ Trung Quốc ra sân gặp U17 nữ Việt Nam khi có 7 sự thay đổi so với trận đầu tiên gặp U17 nữ Myanmar. Trong đó, Ju Zhitong đã thi đấu tuyệt hay khi lần đầu được trao cơ hội đá chính ở giải đấu. Tiền đạo này lập cú đúp trong hiệp 1 để giúp U17 nữ Trung Quốc dẫn trước 2-0 và sớm định đoạt trận đấu.

Tuy nhiên, tờ Sina vẫn chưa hài lòng về khả năng tận dụng cơ hội của U17 nữ Trung Quốc. Tờ báo này viết: “Đội bóng của HLV Ma Xiaoxu chỉ ghi 3 bàn thắng dù tung ra tới 33 cú dứt điểm. Đó là hiệu suất ghi bàn quá ít. Chất lượng những cú dứt điểm của U17 nữ Trung Quốc không thực sự tốt”.

Ở lượt trận cuối cùng, U17 nữ Việt Nam sẽ đối đầu với U17 nữ Myanmar vào lúc 18h30 ngày 7/5. Đội bóng của HLV Masahiko Okiyama buộc phải thắng đối thủ này để hy vọng cạnh tranh ngôi nhì bảng với U17 Thái Lan hoặc nằm trong nhóm 2/3 đội thứ ba có thành tích tốt nhất để lọt vào tứ kết. 4 đội bóng mạnh nhất (lọt vào bán kết) sẽ giành quyền tham dự World Cup U17 nữ.