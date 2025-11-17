Tay golf người Thụy Điển vô địch giải đấu The Annika 2025

Đây là giải đấu thuộc hệ thống LPGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nữ, tương đương với tính chất các giải Masters trong môn quần vợt), nên thu hút rất đông các golfer mạnh tham dự.

Linn Grant vô địch The Annika 2025 (Ảnh: AP).

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng diễn ra sáng nay (17/11, theo giờ Việt Nam), Linn Grant giành tổng điểm -19 gậy, giành ngôi vô địch.

Xếp thứ nhì là Jennifer Kupcho (Mỹ), với tổng điểm -16 gậy. Còn Gaby Lopez (Mexico) xếp hạng 3, với tổng điểm -15 gậy. Trong khi đó, các golfer Charley Hull (Anh), Auston Kim (Mỹ) và Lucy Li (Mỹ) ở vị trí T4 (đồng hạng 4), mỗi người có tổng điểm -14 gậy.

Riêng cựu số một thế giới Nelly Korda (Mỹ) và cựu số hai thế giới Celine Boutier (Pháp) mỗi người có tổng điểm -9 gậy, ở vị trí T15.

Còn golfer từng giành danh hiệu major (tương đương với các danh hiệu Grand Slam trong môn quần vợt) là Yuka Saso (người Nhật Bản gốc Philippines) bị loại sau nửa chặng đường, do không đủ số gậy tiêu chuẩn.