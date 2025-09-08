Tây Ban Nha thắng 6-0 Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Hà Lan giành 3 điểm thuyết phục

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu sáng 8/9 (Ảnh: UEFA).

Tại bảng E, dù phải làm khách trên sân của Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha vẫn có trận thắng hủy diệt với những con số thống kê đầy ấn tượng. Đội khách dứt điểm 21 lần với 12 cú trúng đích (so với 11 và 2 của Thổ Nhĩ Kỳ) và ghi 6 bàn.

Tây Ban Nha chiếm thế áp đảo trước Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Getty).

Tiền vệ Mikel Merino đã có một màn trình diễn chói sáng khi lập hat-trick, góp công lớn vào chiến thắng của La Roja. Thành tích này giúp anh trở thành tiền vệ Tây Ban Nha thứ hai trong 15 năm qua ghi 3 bàn trong một trận đấu, sau Isco năm 2018.

Với sáu bàn thắng sau sáu trận cho đội tuyển Tây Ban Nha trong năm 2025, Merino đã vươn lên trở thành tiền vệ châu Âu ghi nhiều bàn nhất ở cấp độ quốc tế kể từ đầu năm.

Ngoài cú hat-trick của Merino, chiến thắng 6-0 của tuyển Tây Ban Nha còn được ấn định bởi pha lập công của Ferran Torres và cú đúp của Pedri. Đây là chiến thắng sân khách đậm thứ hai của đội bóng này trong lịch sử vòng loại World Cup, chỉ sau trận thắng 8-0 trước Liechtenstein vào năm 2017.

Với kết quả này, Tây Ban Nha vươn lên dẫn đầu bảng đấu với 6 điểm tuyệt đối. Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ cùng xếp sau với 3 điểm, trong khi Bulgaria vẫn chưa có điểm nào.

Bảng xếp hạng bảng E vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: FIFA).

Trong khi đó tại bảng A, đội tuyển Đức dường như đã tìm được lời giải sau trận mở màn đầy khó khăn. Thất bại 0-2 đầy thất vọng trước Slovakia, khiến tuyển Đức bước vào trận đấu với Bắc Ireland dưới một áp lực rất lớn.

HLV Julian Nagelsmann đã quyết định thực hiện 5 thay đổi trong đội hình xuất phát, với hy vọng tìm lại chiến thắng cho đội nhà.

Florian Wirtz lập siêu phẩm đá phạt trong trận đấu với Bắc Ireland (Ảnh: Getty).

Phút thứ 7, Đức có bàn mở tỷ số nhờ công của Gnabry, tuy nhiên việc hàng thủ thi đấu hớ hênh đã khiến họ phải trả giá. Phút 34, Issac Price gỡ hòa 1-1 cho Bắc Ireland. Bàn thua như gáo nước lạnh dội vào đầu thầy trò HLV Nagelsmann khiến "Những cỗ xe tăng" bừng tỉnh.

Bước sang hiệp hai, tuyển Đức tiếp tục duy trì thế trận áp đảo và nhanh chóng có bàn thắng thứ hai. Amiri lập công ở phút 57, nâng tỷ số lên 2-1. Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao trẻ Florian Wirtz của Liverpool đã chấm dứt mọi hy vọng ngược dòng của Bắc Ireland bằng một siêu phẩm đá phạt đẳng cấp ở phút 72, ấn định chiến thắng 3-1.

Dù giành 3 điểm, tuyển Đức vẫn xếp thứ ba tại bảng A với 3 điểm sau 2 trận, bằng điểm với Bắc Ireland (hạng nhì) nhưng kém hơn về hiệu số. Đội bóng của HLV Nagelsmann kém đội đầu bảng Slovakia 3 điểm.

Bảng xếp hạng bảng A vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: FIFA).

Tuyển Hà Lan đã có màn khởi đầu như mơ trong chuyến làm khách trên sân của Litva. Chỉ sau 11 phút, “Cơn lốc màu da cam” đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Memphis Depay sau đường chuyền quyết định từ Cody Gakpo.

Phút 33, Hà Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng bàn thắng thứ 2 nhờ cú dứt điểm quyết đoán của Timber. Tưởng chừng chiến thắng đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Ronald Koeman, thế nhưng bất ngờ lại xảy ra. Chỉ 3 phút sau bàn thua thứ hai, Litva đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số nhờ pha lập công của cầu thủ Gineitis.

Bàn rút ngắn tỷ số không chỉ giúp đội chủ nhà có thêm hy vọng mà còn khiến Hà Lan đánh mất lợi thế. Phút 43, Gineitis tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo để Girdvainis ghi bàn gỡ hòa 2-2 trước khi hiệp một kết thúc.

Depay tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, đi vào lịch sử bóng đá Hà Lan (Ảnh: Getty).

Sang hiệp hai, nhận thấy thế trận thay đổi, HLV Koeman lập tức thay đổi người và mau chóng phát huy hiệu quả. Chỉ 1 phút sau khi thay người, Hà Lan một lần nữa vươn lên dẫn trước nhờ công của Memphis Depay sau đường chuyền của Dumfries.

Chung cuộc, tuyển Hà Lan giành chiến thắng 3-2 trước Litva và tiếp tục chiếm ngôi đầu bảng G với 10 điểm sau 4 trận.