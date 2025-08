Sinner bất ngờ thuê lại huấn luyện viên khiến anh dính doping

Tay vợt số một thế giới Jannik Sinner đã có những thay đổi đáng kể trong đội ngũ huấn luyện của mình, bao gồm việc tái hợp với huấn luyện viên thể lực cũ Umberto Ferrara, sau khi chia tay Marco Panichi và Ulises Badio trước thềm Wimbledon. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh có những đồn đoán về sự rạn nứt nội bộ, đặc biệt liên quan đến việc Panichi tiết lộ thông tin nhạy cảm của đội.

Trước Wimbledon, Sinner đã bất ngờ chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên thể lực Marco Panichi và chuyên gia vật lý trị liệu Ulises Badio. Dù sau đó anh vẫn xuất sắc giành chức vô địch tại giải Grand Slam trên sân cỏ, những lý do đằng sau sự chia tay này đã trở thành tâm điểm chú ý.

Sinner đã chấm dứt hợp đồng với hai huấn luyện viên trước thềm Wimbledon (Ảnh: Getty).

Ban đầu, Sinner khẳng định không có lý do cụ thể nào cho việc chấm dứt hợp tác. Tuy nhiên, theo tờ Corriere della Sera, tay vợt người Ý được cho là không hài lòng với một số quyết định của Panichi, đặc biệt là việc huấn luyện viên này tiết lộ thông tin nội bộ trong các cuộc phỏng vấn.

Điển hình là sau trận chung kết Roland Garros, nơi Sinner để thua Carlos Alcaraz dù đã có ba điểm vô địch, Panichi đã tiết lộ rằng tay vợt số 1 thế giới đã khóc 15 phút trong phòng thay đồ và cảm thấy khó chịu trước sự ủng hộ rõ ràng của công chúng dành cho Alcaraz. Điều này được cho là đã vi phạm quy định của đội về việc các huấn luyện viên chỉ được phép phát biểu trước công chúng khi được cho phép.

Trong suốt 9 tháng hợp tác với Sinner, Panichi được cho là đã "nói quá nhiều". Trong khi đó, Badio được xem là "nạn nhân phụ" trong cuộc chia tay này, do ông và Panichi đến với nhau như một sự kết hợp. Cả hai trước đây đều là thành viên trong đội của Novak Djokovic.

Mặc dù có những đồn đoán, Sinner đã bác bỏ ý kiến cho rằng có lý do sâu xa dẫn đến sự chia rẽ. Khi xuất hiện tại Wimbledon mà không có Panichi hoặc Badio, anh phát biểu: "Không, chẳng có vấn đề gì to tát xảy ra cả. Chúng tôi đã chia tay cách đây không lâu, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi cảm thấy sẵn sàng để thi đấu. Tôi cảm thấy tự do. Tôi cảm thấy bản thân và đội của mình đã sẵn sàng để làm tốt nhất có thể."

Anh nói thêm: "Chúng tôi đã đạt được những kết quả đáng kinh ngạc trong quá khứ với họ, nên rõ ràng là nhờ họ rất nhiều. Chúng tôi đã làm rất tốt, nhưng tôi quyết định làm điều gì đó khác biệt. Như tôi đã nói, không có chuyện gì cụ thể cả. Chẳng có chuyện gì điên rồ nào xảy ra cả. Chắc chắn phải như những lời đồn đoán".

Tuy nhiên, Sinner cũng đã ám chỉ về tầm quan trọng của sự tin tưởng trong đội ngũ mới khi giải thích những gì anh muốn ở một huấn luyện viên thể hình và chuyên gia vật lý trị liệu mới. "Tôi cũng sẽ tìm kiếm những người phù hợp với các thành viên khác trong nhóm. Giao tiếp rất quan trọng để nhóm hoạt động, bạn phải tin tưởng nhau. Chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau quanh năm, điều quan trọng là phải tìm được đúng người", anh chia sẻ.

Sinner bất ngờ thuê lại Ferrara (Ảnh: Getty).

Hiện tại, tay vợt 23 tuổi đã tái tuyển dụng Umberto Ferrara, huấn luyện viên thể lực cũ của anh. Ferrara từng rời đội sau cuộc điều tra về hai lần xét nghiệm doping không đạt của Sinner vào năm ngoái. Khi đó, Sinner đã chứng minh rằng anh bị nhiễm chất cấm do huấn luyện viên vật lý trị liệu của mình, Giacomo Naldi, đã sử dụng thuốc xịt chứa chất cấm clostebol sau khi cắt trúng ngón tay. Ferrara là người đã mua thuốc xịt và đưa cho Naldi, sau đó Naldi đã xoa bóp cho Sinner mà không đeo găng tay.