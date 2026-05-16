Vất vả thắng Medvedev, Sinner tiến vào chung kết Rome Masters

Ở trận bán kết Rome Masters 2026 sáng 16/5 tại sân tổ hợp Foro Italico, Jannik Sinner thắng liền 4 game, sau đó khép lại set 1 chỉ trong 33 phút, khiến nhiều người nghĩ đến một chiến thắng dễ dàng cho tay vợt nước chủ nhà.

Tuy nhiên, Medvedev vùng lên mạnh mẽ ở set 2 khi thắng 3 game đầu tiên và bắt đầu hóa giải gần như mọi pha bóng của Sinner. Jannik Sinner bắt đầu bộc lộ rõ dấu hiệu xuống sức, anh liên tục phải chống vợt để nghỉ giữa các điểm số.

Jannik Sinner vất vả vượt qua Medvedev ở bán kết Rome Masters 2026 (Ảnh: Reuters).

Sau game 6, ngôi sao người Italy thở dốc rõ rệt khi ngồi nghỉ và tỏ ra đuối sức. Medvedev tận dụng thời điểm đối thủ sa sút để thắng 7-5 ở set 2. Sau đó, Sinner bị chuột rút và yêu cầu sự hỗ trợ của chuyên gia vật lý trị liệu, dù luật không coi chuột rút là một chấn thương thông thường.

Sang set 3, Medvedev lại tự đánh mất lợi thế khi mắc hai lỗi giao bóng kép liên tiếp. Sinner tận dụng để tái lập thế trận, dẫn trước 4-2 trước khi trận đấu phải hoãn lại do trời mưa to.

Vào 20h ngày 16/5, hai tay vợt trở lại thi đấu. Thế trận diễn ra giằng co và với bản lĩnh của mình, Sinner giành chiến thắng 6-4 ở set 3. Đánh bại Medvedev sau 3 set với các tỷ số 6-2, 5-7, 6-4, Jannik Sinner tiến vào chung kết Rome Masters 2026 gặp Caspers Ruud vào tối 17/5.

Jannik Sinner đang đứng trước cơ hội vô địch liên tiếp 5 giải ATP Masters 1000 năm nay, sau khi anh đăng quang ở Indian Wells Masters, Miami Open, Monte Carlo Masters, Madrid Open. Năm ngoái, ngôi sao người Italy vào chung kết Rome Masters và thất bại trước Carlos Alcaraz.