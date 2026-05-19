Jannik Sinner lập kỷ lục giữ ngôi số một thế giới

Bảng xếp hạng ATP ngày 18/5 chứng kiến sự thăng hoa của Jannik Sinner, khi tay vợt người Italy tạo nên cột mốc lịch sử. Sau khi vô địch Rome Masters, Sinner tiếp tục củng cố vị trí số một thế giới với 14.700 điểm, bỏ xa người xếp thứ hai Carlos Alcaraz đến 2.700 điểm.

Ngôi sao người Italy đã có tuần thứ 72 giữ ngôi đỉnh bảng ATP, cân bằng thành tích của huyền thoại Stefan Edberg. Sinner hiện chỉ còn cách cột mốc top 10 tay vợt giữ vị trí số một lâu nhất lịch sử ATP đúng 8 tuần, đồng thời đứng trước cơ hội vượt qua Lleyton Hewitt trong thời gian tới.

Jannik Sinner vô địch cả 5 giải ATP Masters năm nay (Ảnh: Getty).

Bên cạnh đó, 14.700 điểm cũng là số điểm cao nhất mà một tay vợt ATP sở hữu trong gần một thập kỷ, kể từ thời kỳ đỉnh cao của Novak Djokovic vào năm 2016.

Với việc vắng mặt ở Rome Masters, Carlos Alcaraz bị trừ 1.000 điểm nhưng vẫn vững vàng ở vị trí số 2. Ngôi sao người Tây Ban Nha tiếp tục vắng mặt ở Roland Garros 2025 và có nguy cơ bị Sinner bỏ xa trên bảng xếp hạng ATP.

Alexander Zverev vẫn đứng thứ 3, còn Djokovic tiếp tục đứng thứ 4 dù bị loại sớm ở Rome Masters. Nhờ thành tích vào bán kết Rome Masters, Daniil Medvedev tăng 2 bậc lên hạng 7 sau khi cộng thêm 300 điểm, vượt qua Taylor Fritz và Alex De Minaur.

Casper Ruud gây ấn tượng khi tăng tới 8 bậc để vươn lên hạng 17, nhờ thành tích vào chung kết Rome Masters 2026. Kết quả này giúp tay vợt người Na Uy gần như chắc chắn được xếp hạt giống nhóm đầu tại Roland Garros diễn ra từ ngày 24/5 đến 7/6 ở Pháp.