Sinner được kỳ vọng thách thức Djokovic, Alcaraz ở US Open

HLV của Novak Djokovic, ông Goran Ivanisevic chia sẻ trên tờ Sportske Novosti (Serbia): "Với tư cách là một khán giả thì Alcaraz là một hiện tượng và với tư cách là một cựu tay vợt, tôi thậm chí nghĩ anh ấy giống như một phép màu nhiệm với quần vợt. Năng lượng mà Carlos mang đến sân đấu, cách anh ấy đang chơi thật tuyệt vời.

Alcaraz đang tạo ra câu chuyện của riêng anh ấy nhưng Sinner là người có thể cản bước Alcaraz tại US Open, cùng với Djokovic. Sinner sở hữu phong cách thi đấu có phần trái ngược Alcaraz và họ đã tạo ra những màn so tài thú vị. Novak vẫn là thế lực duy nhất trong số những tay vợt lớn tuổi, phần còn lại là những tay vợt trẻ.

Jannik Sinner từng thua Djokovic ở bán kết WImbledon 2023 (Ảnh: AP).

Không ai có thể trụ lại trong một trận đấu kéo dài với Alcaraz, ngoại trừ Sinner và Djokovic. Những người không thể chống đỡ nổi với tốc độ của Alcaraz có thể xác định trước tinh thần thua cuộc".

Trong năm 2023, Novak Djokovic vô địch Australian Open, Roland Garros còn Alcaraz lên ngôi ở Wimbledon. Tay vợt người Italy, Jannik Sinner tiến bộ nhanh trong năm nay và từng lọt vào bán kết Wimbledon 2023 (thua Djokovic).

Ngoài Sinner thì Casper Ruud, Daniil Medvedev cũng là những đối thủ lớn cạnh tranh chức vô địch US Open 2023 với Djokovic, Alcaraz. Carlos Alcaraz đang là đương kim vô địch US Open và được coi là ứng cử viên vô địch số một tại New York (Mỹ).

Djokovic chơi không thành công ở các giải US Open gần đây. Năm 2022 Nole không tham gia giải đấu vì không được nhập cảnh vào Mỹ. Năm 2021, Djokovic thua Medvedev ở chung kết và lỡ cơ hội giành Calendar Slam (4 chức vô địch Grand Slam trong một năm dương lịch).

Các tay vợt vô địch US Open những năm gần đây gồm Rafael Nadal (2019), Dominic Thiem (2020), Daniil Medvedev (2021) và Carlos Alcaraz (2022). US Open 2023 diễn ra từ 28/8 đến 10/9, trước đó các tay vợt có thể tích lũy điểm số từ hai giải ATP Masters 1000 gồm Rogers Cup tại Canada (5/8 đến 13/8) và Cincinnati Masters tại Mỹ (13/8 đến 21/8).