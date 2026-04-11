Sinner thị uy sức mạnh, tiến vào chung kết Monte Carlo

Tối 11/4, Jannik Sinner tiếp tục khẳng định sự vượt trội trong cặp đối đầu với Alexander Zverev khi giành quyền vào chung kết đầu tiên tại Monte Carlo Masters. Tay vợt số 2 thế giới đã có chiến thắng thuyết phục 6-1, 6-4 ở bán kết, qua đó nâng chuỗi trận thắng trước Zverev ở cấp độ ATP Tour lên con số 8 liên tiếp. Trên mặt sân đất nện Monte Carlo, Sinner trình diễn phong độ toàn diện, từ giao bóng chính xác đến những pha đánh cuối sân uy lực.

Đáng chú ý, Sinner đang sở hữu chuỗi 21 trận thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000, nối dài từ chức vô địch Paris Masters hồi tháng 11 năm ngoái cho tới hai danh hiệu tại Indian Wells Masters và Miami Open trong tháng trước. Thành tích này giúp anh trở thành tay vợt thứ tư trong lịch sử lọt vào chung kết ba giải Masters 1000 đầu mùa, sau Roger Federer (2006), Rafael Nadal (2011) và Novak Djokovic (2015).

Sinner thể hiện phong độ thuyết phục để giành quyền vào chung kết (Ảnh: Getty).

Trong trận bán kết trên sân Rainier III, Sinner tận dụng thành công cả 4 cơ hội bẻ game, áp đảo Zverev bằng lối chơi dồn dập và chính xác. Dù tay vợt người Đức cải thiện khả năng giao bóng ở set hai sau khởi đầu đáng quên, Sinner vẫn lạnh lùng khép lại trận đấu chỉ sau 82 phút với match-point đầu tiên.

“Tôi rất hạnh phúc. Tôi đến đây để kiểm chứng bản thân trên mặt sân đất nện và việc góp mặt ở chung kết có ý nghĩa rất lớn. Mỗi trận đấu đều khác nhau, nhưng hôm nay tôi đã chơi rất ổn định ngay từ đầu. Việc sớm giành break giúp thay đổi cục diện trận đấu”, Sinner chia sẻ.

Đối thủ của Sinner trong trận chung kết có thể là đại kình địch Carlos Alcaraz, trong cuộc so tài mang ý nghĩa quyết định cho vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP công bố đầu tuần tới. Tuy nhiên, tay vợt chủ nhà Valentin Vacherot vẫn còn cơ hội ngăn cản kịch bản này khi đối đầu Alcaraz ở trận bán kết còn lại.

“Tôi không có gì để mất. Việc vào đến chung kết đã là thành công lớn, vì vậy tôi sẽ chiến đấu hết mình ở trận cuối cùng. Điều quan trọng nhất lúc này là nghỉ ngơi và hồi phục”, Sinner nói thêm.

Zverev không thể ngăn cản bước tiến của Sinner (Ảnh: Getty).

Ở trận bán kết, tay vợt người Italy nhập cuộc đầy hứng khởi trong lần thứ ba góp mặt ở vòng 4 tay vợt mạnh nhất tại Monte Carlo. Anh liên tục gây áp lực bằng những cú trả giao bóng sắc bén, nhanh chóng dẫn 4-0. Sinner khép lại set một với tỷ lệ thắng điểm giao bóng một của đối thủ lên tới 80% (12/15).

Zverev hướng tới trận chung kết Masters 1000 đầu tiên kể từ chức vô địch Paris Masters 2024, tuy nhiên hạt giống số 3 chỉ có thể phần nào làm chậm đà thăng hoa của Sinner trong các game cầm giao bóng. Tay vợt người Italy chỉ để mất 2 điểm khi cầm giao bóng ở set hai. Khi có match-point ở tỷ số 5-4 (15/40), Sinner tung cú thuận tay dọc dây sở trường, ấn định chiến thắng thuyết phục.