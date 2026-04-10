Sinner viết tiếp lịch sử, đứng chung hàng với Djokovic, Nadal, Federer

Jannik Sinner tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng tại mùa giải 2026 khi dễ dàng đánh bại Felix Auger-Aliassime vào tối 10/4 để giành vé vào bán kết Monte Carlo Masters. Chiến thắng này đánh dấu một cột mốc quan trọng nữa trong sự nghiệp của tay vợt người Ý.

Tay vợt số 2 thế giới đã vượt qua Auger-Aliassime với tỷ số 6-3, 6-4, thiết lập cuộc đối đầu đầy hứa hẹn với Alexander Zverev ở vòng bán kết. Sinner đã kéo dài chuỗi set thắng tại các giải Masters 1000 lên con số kỷ lục 37 trước khi để thua một set trước Tomas Machac ở vòng bốn tại Monaco. Hiện tại, anh đã có 20 trận thắng liên tiếp ở cấp độ này, một thành tích mà chỉ có "Big Three" Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic từng đạt được trong lịch sử hệ thống (từ năm 1990).

Sinner đã thể hiện phong độ cao để tiến vào bán kết Monte Carlo (Ảnh: Getty).

“Tôi cảm thấy hôm nay là một bước tiến. Đây là một trận đấu rất khó khăn. Tôi biết mình cần cải thiện ở một số khía cạnh. Giao bóng vẫn chưa đạt đến mức tôi mong muốn, nhưng xét tổng thể tôi rất hài lòng. Hôm qua tôi rất mệt. Tôi đã hồi phục rất tốt sau một giấc ngủ. Hãy chờ xem ngày mai sẽ ra sao, nhưng dù thế nào thì tôi cũng rất vui khi trở lại bán kết", Sinner chia sẻ sau trận đấu, so sánh với chiến thắng trước Machac.

Trên sân Court Rainier III, Sinner chỉ cần một break ở mỗi set để hoàn tất chiến thắng sau 92 phút trước Auger-Aliassime, thể hiện lối đánh bền bỉ quen thuộc từ cuối sân. Đây là lần thứ ba tay vợt 24 tuổi lọt vào bán kết Monte Carlo. Anh sẽ đối đầu với hạt giống số 3 Zverev vào ngày mai, sau khi tay vợt người Đức đã vượt qua Joao Fonseca với tỷ số 7-5, 6-7(3), 6-3.

Một khoảnh khắc đáng chú ý thể hiện phong độ đỉnh cao của Sinner là cú smash anh thực hiện để giành break quan trọng, nâng tỷ số lên 5-3 trong set hai. Nhà vô địch 26 danh hiệu ATP đã xử lý xuất sắc một cú bóng cao từ Auger-Aliassime, mà công nghệ theo dõi bóng sau đó cho thấy đã đi hơi dài.

Felix Auger-Aliassime thua trận thứ 5 liên tiếp trước Sinner (Ảnh: Getty).

Sinner chia sẻ: “Khi đã vào tư thế đánh, tôi không hề do dự, tôi chấp nhận mạo hiểm, thà đánh hỏng còn hơn không dám thực hiện. Đây là cú đánh mà chúng tôi đang nỗ lực cải thiện và đã dành rất nhiều thời gian tập luyện, dù nhìn từ bên ngoài có vẻ đơn giản, nhưng thực tế cú smash không hề dễ.

Hôm nay, với điều kiện thời tiết nhiều mây, tôi cảm thấy tự tin hơn trong những cú giao bóng. Ngược lại, khi trời trong xanh, tôi lại gặp đôi chút khó khăn. Dù vậy, tôi rất hài lòng vì đã làm được.”

Bất chấp những băn khoăn về khả năng giao bóng của mình, Sinner vẫn giành tới 79% số điểm (26/33) sau cú giao bóng một trước hạt giống số 6 Auger-Aliassime, theo thống kê của Infosys ATP. Anh hiện đã thắng 5 trận gần nhất trước tay vợt người Canada và đang dẫn 5-2 trong thành tích đối đầu Lexus ATP Head2Head giữa hai người.