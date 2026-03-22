Barcelona bỏ xa Real Madrid trên bảng xếp hạng La Liga

Tiếp đón Rayo Vallecano ở vòng 29 La Liga, Barcelona đặt mục tiêu chiến thắng để tăng tốc trong cuộc đua vô địch. HLV Hansi Flick tung ra sân đội hình thiên về tấn công với các ngôi sao Fermin Lopez, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski.

Araujo ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu (Ảnh: Getty).

Barcelona nhập cuộc không thực sự tốt, họ không tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý và chất lượng chuyên môn không cao. Rayo Vallecano kiểm soát thế trận khá tốt và suýt tạo nên cú sốc khi Carlos Martin có cơ hội rõ ràng nhưng bị thủ môn Joan García xuất sắc cản phá.

Sau đó, Barcelona dần nắm quyền kiểm soát khu vực trung tuyến, trong khi Rayo Vallecano chọn lối đá phòng ngự phản công. Mặc dù vậy, đoàn quân của Hansi Flick vẫn không thể chơi thanh thoát và sắc nét ở các đường bóng cuối cùng.

Thi đấu bế tắc, Barcelona bất ngờ mở tỷ số ở phút 24 khi Ronald Araujo bật cao đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc, giúp Barcelona dẫn 1-0. 5 phút sau, Raphinha tung cú dứt điểm cực căng từ rìa vòng cấm, thủ môn Batalla đã chạm tay vừa đủ làm đổi hướng bóng đi trúng xà ngang.

Barcelona có được lợi thế ở hiệp 1 và bước sang hiệp 2, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng. Phút 57, Lamine Yamal xử lý khéo léo vượt qua Pathe Ciss, dẫn bóng vào vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm chéo góc, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Barcelona vững vàng ở ngôi đầu bảng La Liga (Ảnh: Getty).

Hàng thủ Barcelona chơi thiếu dứt khoát và ở phút 61, Alvaro García chớp thời cơ, tung cú dứt điểm nhanh ở góc hẹp, nhưng thủ môn Joan Garcia đã chơi xuất sắc. Hai phút sau, Unai Lopez bật cao đánh đầu cận thành ở cột gần nhưng pha phản xạ xuất thần của Joan Garcia lại cứu thua cho Barcelona.

Vallecano chơi kiên cường và ở phút cuối cùng, từ đường chuyền vượt tuyến ở giữa sân, Espino thoát xuống trong tư thế hoàn toàn trống trải nhưng lại sút vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội khách. Barcelona may mắn bảo toàn chiến thắng 1-0 sau 90 phút.

Giành 3 điểm nhọc nhằn tại Nou Camp, Barcelona tiếp tục dẫn đầu La Liga với 73 điểm/29 trận, hơn Real Madrid 7 điểm. Đoàn quân HLV Alvaro Arbeloa chạm trán Atletico ở trận derby Madrid vào 3h ngày 23/3.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia, Araujo, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Pedri, Bernal, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski.

Bàn thắng: Araujo (24').

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Pathe Ciss, Chavarria, Valentin, Pedro Diaz, Gumbau, Fran Perez, Isi Palazon, Carlos Martin.